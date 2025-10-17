UA

єМалятко, витяги про шлюб та смерть: у "Дії" на кілька днів зупинять низку послуг

Фото: у "Дії" на кілька днів зупинять низку послуг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У 7 областях України тимчасово будуть недоступні онлайн-послуги ДРАЦС на порталі "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

"Реорганізація у структурі відділів ДРАЦС триває, тож деякі послуги на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні в Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях", - пояснили в компанії.

Які послуги будуть на паузі:

  • повторна видача свідоцтва про народження
  • повторна видача свідоцтва про зміну імені
  • повторна видача свідоцтва про шлюб
  • повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу
  • повторна видача свідоцтва про смерть
  • витяг про народження
  • витяг про зміну імені
  • витяг про шлюб
  • витяг про розірвання шлюбу
  • витяг про смерть
  • єМалятко - послуга не працюватиме також у ЦНАП та пологових будинках.

Українців попередили, що якщо ви вже замовили одну із цих послуг і оплатили - перевірте, чи підписали та відправили заяву.

"Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Якщо не встигнете - після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС, у якому замовляли послугу, з квитанцією для її отримання", - додали в "Дії".

Послуги "Дії"

Зауважимо, що днями у застосунку "Дія" тимчасово призупинили послуги, пов’язані з автомобілями. Йдеться про заміну техпаспорта та перереєстрацію авто.

Нагадаємо також, що в Україні також запрацював Telegram-чатбот "Цифровий Михайло Федоров", який спілкується з українцями від імені міністра цифрової трансформації.

Після старту він представляється цифровим двійником Федорова та пропонує обговорити "Дію", цифрові сервіси, електронне урядування та питання, що стосуються цифрової трансформації.

