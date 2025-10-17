єМалятко, витяги про шлюб та смерть: у "Дії" на кілька днів зупинять низку послуг

У 7 областях України тимчасово будуть недоступні онлайн-послуги ДРАЦС на порталі "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
"Реорганізація у структурі відділів ДРАЦС триває, тож деякі послуги на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні в Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях", - пояснили в компанії.
Які послуги будуть на паузі:
Українців попередили, що якщо ви вже замовили одну із цих послуг і оплатили - перевірте, чи підписали та відправили заяву.
"Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Якщо не встигнете - після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС, у якому замовляли послугу, з квитанцією для її отримання", - додали в "Дії".
Зауважимо, що днями у застосунку "Дія" тимчасово призупинили послуги, пов’язані з автомобілями. Йдеться про заміну техпаспорта та перереєстрацію авто.
Нагадаємо також, що в Україні також запрацював Telegram-чатбот "Цифровий Михайло Федоров", який спілкується з українцями від імені міністра цифрової трансформації.
Після старту він представляється цифровим двійником Федорова та пропонує обговорити "Дію", цифрові сервіси, електронне урядування та питання, що стосуються цифрової трансформації.