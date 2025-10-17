єМалятко, витяги про шлюб та смерть: у "Дії" на кілька днів зупинять низку послуг

"Реорганізація у структурі відділів ДРАЦС триває, тож деякі послуги на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні в Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях", - пояснили в компанії.

Які послуги будуть на паузі:

повторна видача свідоцтва про народження

повторна видача свідоцтва про зміну імені

повторна видача свідоцтва про шлюб

повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу

повторна видача свідоцтва про смерть

витяг про народження

витяг про зміну імені

витяг про шлюб

витяг про розірвання шлюбу

витяг про смерть

єМалятко - послуга не працюватиме також у ЦНАП та пологових будинках.

Українців попередили, що якщо ви вже замовили одну із цих послуг і оплатили - перевірте, чи підписали та відправили заяву.

"Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Якщо не встигнете - після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС, у якому замовляли послугу, з квитанцією для її отримання", - додали в "Дії".