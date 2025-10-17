єМалятко, выписки о браке и смерти: в "Дії" на несколько дней остановят ряд услуг

В 7 областях Украины временно будут недоступны онлайн-услуги ГРАГС на портале "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
"Реорганизация в структуре отделов ГРАГС продолжается, поэтому некоторые услуги на портале "Дія" будут временно недоступны в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой областях", - пояснили в компании.
Какие услуги будут на паузе:
Украинцев предупредили, что если вы уже заказали одну из этих услуг и оплатили - проверьте, подписали ли и отправили ли заявление.
"Сделайте это сегодня, чтобы ГРАГС успел его обработать. Если не успеете - после восстановления подайте новое заявление или обратитесь в отдел ГРАГС, в котором заказывали услугу, с квитанцией для ее получения", - добавили в "Дії".
Заметим, что на днях в приложении "Дія" временно приостановили услуги, связанные с автомобилями. Речь идет о замене техпаспорта и перерегистрации авто.
Напомним также, что в Украине также заработал Telegram-чатбот "Цифровой Михаил Федоров", который общается с украинцами от имени министра цифровой трансформации.
После старта он представляется цифровым двойником Федорова и предлагает обсудить "Дію", цифровые сервисы, электронное управление и вопросы, касающиеся цифровой трансформации.