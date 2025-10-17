єМалятко, выписки о браке и смерти: в "Дії" на несколько дней остановят ряд услуг

"Реорганизация в структуре отделов ГРАГС продолжается, поэтому некоторые услуги на портале "Дія" будут временно недоступны в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой областях", - пояснили в компании.

Какие услуги будут на паузе:

повторная выдача свидетельства о рождении

повторная выдача свидетельства о смене имени

повторная выдача свидетельства о браке

повторная выдача свидетельства о расторжении брака

повторная выдача свидетельства о смерти

выписка о рождении

выписка об изменении имени

выписка о браке

выписка о расторжении брака

выписка о смерти

єМалятко - услуга не будет работать также в ЦНАП и родильных домах.

Украинцев предупредили, что если вы уже заказали одну из этих услуг и оплатили - проверьте, подписали ли и отправили ли заявление.

"Сделайте это сегодня, чтобы ГРАГС успел его обработать. Если не успеете - после восстановления подайте новое заявление или обратитесь в отдел ГРАГС, в котором заказывали услугу, с квитанцией для ее получения", - добавили в "Дії".