Елизавета II спрашивала Байдена о Путине и китайском лидере Си: как прошло чаепитие

Президент США Джо Байден рассказал, как прошло его чаепитие с королевой Великобритании Елизаветой ІІ в Виндзорском замке. Лидеры говорили о политике и многом другом.

Байден говорит, что королева спрашивала его о президенте России Владимире Путине и китайском лидере Си Цзиньпине.

"Она очень любезна, это не удивительно, но у нас был отличный разговор. Она хотела знать, с какими двумя лидерами я собираюсь встретиться. Это господин Путин, и Си Цзиньпин, и у нас был долгий разговор", - рассказывает Байден.

Он также отметил, что королева напомнила ему его маму и Байден хотел пообщаться с ней как можно дольше.

"Не думаю, что ее оскорбили бы, но она напомнила мне мою мать, ее внешний вид и просто щедрость. Я сказал, что хотел бы, чтобы мы остались подольше, может быть, мы могли бы подержать машины на минуту, и все такое. В любом случае, она была очень любезна", - сказал Байден.

Во время визита к королеве, Байден проинспектировал Почетный караул, сформированный из гренадерского гвардейского первого батальона Королевской роты. Гвардейцы дали королевский салют, и прозвучал национальный гимн США. После этого Джо Байден со своей женой Джилл отправились в замок на чай с королевой.