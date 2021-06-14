Елизавета II спрашивала Байдена о Путине и китайском лидере Си: как прошло чаепитие
Президент США Джо Байден рассказал, как прошло его чаепитие с королевой Великобритании Елизаветой ІІ в Виндзорском замке. Лидеры говорили о политике и многом другом.
Об этом сообщает Reuters.
Байден говорит, что королева спрашивала его о президенте России Владимире Путине и китайском лидере Си Цзиньпине.
"Она очень любезна, это не удивительно, но у нас был отличный разговор. Она хотела знать, с какими двумя лидерами я собираюсь встретиться. Это господин Путин, и Си Цзиньпин, и у нас был долгий разговор", - рассказывает Байден.
Он также отметил, что королева напомнила ему его маму и Байден хотел пообщаться с ней как можно дольше.
"Не думаю, что ее оскорбили бы, но она напомнила мне мою мать, ее внешний вид и просто щедрость. Я сказал, что хотел бы, чтобы мы остались подольше, может быть, мы могли бы подержать машины на минуту, и все такое. В любом случае, она была очень любезна", - сказал Байден.
Во время визита к королеве, Байден проинспектировал Почетный караул, сформированный из гренадерского гвардейского первого батальона Королевской роты. Гвардейцы дали королевский салют, и прозвучал национальный гимн США. После этого Джо Байден со своей женой Джилл отправились в замок на чай с королевой.
Отметим, что семья Байденов стала четвертой президентской семьей, которых королева приняла в Виндзоре. До этого почетными гостями королевы были семья Трампа в 2018 году, семья Обамы в 2016 году, семья президента Джорджа Буша и его жены в 2008 году и Рейгана в 1982 году.
Напомним, что королева Елизавета II встретилась с лидерами G7. На этой встрече ее сопровождали родственники.
Также сообщалось, что королева посвятила в рыцари разработчиков вакцин от коронавируса.