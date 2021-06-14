Єлизавета II запитувала Байдена про Путіна і китайського лідера Сі: як пройшло чаювання
Президент США Джо Байден розповів, як пройшло його чаювання з королевою Великобританії Єлизаветою ІІ у Віндзорському замку. Лідери говорили про політику та багато іншого.
Про це повідомляє Reuters.
Байден каже, що королева запитувала його про президента Росії Володимира Путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна.
"Вона дуже люб'язна, це не дивно, але у нас була чудова розмова. Вона хотіла знати, з якими двома лідерами я збираюся зустрітися. Це пан Путін, і Сі Цзіньпін, і у нас була довга розмова", - розповідає Байден.
Він також зазначив, що королева нагадала йому його маму і Байден хотів поспілкуватися з нею якомога довше.
"Не думаю, що її образили б, але вона нагадала мені мою матір, її зовнішній вигляд і просто щедрість. Я сказав, що хотів би, щоб ми залишилися довше, може бути, ми могли б потримати машини на хвилину, і все таке. У будь-якому випадку, вона була дуже люб'язна", - сказав Байден.
Під час візиту до королеви, Байден проінспектував почесну варту, сформовану з гренадерського гвардійського першого батальйону Королівської роти. Гвардійці дали Королівський салют, і пролунав національний гімн США. Після цього Джо Байден зі своєю дружиною Джилл вирушили в замок на чай з королевою.
Відзначимо, що сім'я Байденів стала четвертою президентською сім'єю, яких королева прийняла у Віндзорі. До цього почесними гостями королеви були сім'я Трампа в 2018 році, сім'я Обами в 2016 році, сім'я президента Джорджа Буша і його дружини в 2008 році і Рейгана в 1982 році.
Нагадаємо, що королева Єлизавета II зустрілася з лідерами G7. На цій зустрічі її супроводжували родичі.
Також повідомлялося, що королева присвятила в лицарі розробників вакцин від коронавірусу.