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Єлизавета II запитувала Байдена про Путіна і китайського лідера Сі: як пройшло чаювання

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Великобританія, Понеділок 14 червня 2021 01:21
Єлизавета II запитувала Байдена про Путіна і китайського лідера Сі: як пройшло чаювання Фото: президент США Байден пив чай з королевою Єлизаветою ІІ (twitter.com/RoyalFamily)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден розповів, як пройшло його чаювання з королевою Великобританії Єлизаветою ІІ у Віндзорському замку. Лідери говорили про політику та багато іншого.

Про це повідомляє Reuters.

Байден каже, що королева запитувала його про президента Росії Володимира Путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна.

"Вона дуже люб'язна, це не дивно, але у нас була чудова розмова. Вона хотіла знати, з якими двома лідерами я збираюся зустрітися. Це пан Путін, і Сі Цзіньпін, і у нас була довга розмова", - розповідає Байден.

Він також зазначив, що королева нагадала йому його маму і Байден хотів поспілкуватися з нею якомога довше.

"Не думаю, що її образили б, але вона нагадала мені мою матір, її зовнішній вигляд і просто щедрість. Я сказав, що хотів би, щоб ми залишилися довше, може бути, ми могли б потримати машини на хвилину, і все таке. У будь-якому випадку, вона була дуже люб'язна", - сказав Байден.

Під час візиту до королеви, Байден проінспектував почесну варту, сформовану з гренадерського гвардійського першого батальйону Королівської роти. Гвардійці дали Королівський салют, і пролунав національний гімн США. Після цього Джо Байден зі своєю дружиною Джилл вирушили в замок на чай з королевою.

Відзначимо, що сім'я Байденів стала четвертою президентською сім'єю, яких королева прийняла у Віндзорі. До цього почесними гостями королеви були сім'я Трампа в 2018 році, сім'я Обами в 2016 році, сім'я президента Джорджа Буша і його дружини в 2008 році і Рейгана в 1982 році.

Нагадаємо, що королева Єлизавета II зустрілася з лідерами G7. На цій зустрічі її супроводжували родичі.

Також повідомлялося, що королева присвятила в лицарі розробників вакцин від коронавірусу.

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