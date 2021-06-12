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Королева Елизавета II встретилась с лидерами G7

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Британия, Суббота 12 июня 2021 01:08
Королева Елизавета II встретилась с лидерами G7 Фото: Королева Елизавета II (instagram.com/theroyalfamily/)
Автор: Даша Харченко

Королева Елизавета II встретилась с лидерами стран "Большой семерки". Они собрались на саммит в британском Корнуолле.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что королеву на встрече с лидерами G7 в Eden Project сопровождали принц Уэльский, герцогиня Корнуоллская, герцог и герцогиня Кембриджские.

Напомним, 11 июня в британском Корнуолле стартовал саммит лидеров государств G7. На повестке дня саммите будут пандемия коронавируса и отношения с Россией.

Также РБК-Украина писало, что вблизи места проведения саммита G7 сегодня арестовали нескольких людей.

Напомним, Соединенные Штаты и другие страны Большой семерки намерены оказать финансовую помощь странам, испытывающим наибольшие трудности в борьбе с COVID-19. На их нужды из Фонда Международного валютного фонда могут выделить 100 миллиардов долларов.

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