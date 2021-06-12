ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Елизавета II посвятила разработчиков AstraZeneca в рыцари

Новина українською →
Великобритания, Суббота 12 июня 2021 16:52
Елизавета II посвятила разработчиков AstraZeneca в рыцари Фото: королева Британии Елизавета II посвятила в рыцари разработчиков вакцины AstraZeneca (twitter.com/RoyalFamily)
Автор: РБК-Украина

Ученые, участвовавшие в разработке вакцины AstraZeneca были посвящены королевой Великобритании Елизаветой II в рыцари. Также глава государства отметила двух женщин званием кавалерственной дамы: Кейт Бингем - главу рабочей группы по вакцинам от коронавируса и Сару Гилберт - профессора Оксфордского университета.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Как отмечается на сайте правительства, титулом рыцаря были отмечены: Эндрю Поллард - профессор Оксфордского университета и Марк Проктор - директор по глобальной стратегии снабжения шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca.

Заметим, что сегодня в стране отмечается День королевы, в связи с чем, в Великобритании, около 23% всех наград были посвящены лицам, которые принимали активное участие в противодействии распространению коронавируса.

Например, в прошлом году, Елизавета II посвятила в рыцари британского ветерана, капитана Тома Мура, который во время вспышки пандемии собрал около миллиона фунтов стерлингов на пользу медработников. В частности, мужчина получил от королевы титул "сэр Том".

Напомним, что недавно в Италии отказались от вакцинации людей моложе 60 лет препаратом AstraZeneca.

В частности, РБК-Украина рассказывало о 30 случаях возникновения тромбозов после вакцинации AstraZeneca.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Вакцина Елизавета II COVID-19 AstraZeneca Коронавирус
NEWS
В Украине заработали более 50 центров вакцинации
В Украине заработали более 50 центров вакцинации
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами