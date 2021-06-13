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Байден с женой прибыли на встречу с королевой Елизаветой II

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Великобритания, Воскресенье 13 июня 2021 19:22
Байден с женой прибыли на встречу с королевой Елизаветой II Фото: Байден прибыл на встречу с королевой Елизаветой II (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден прибыли в Виндзорский замок. Здесь они проведут встречу с королевой Великобритании Елизаветой II.

Об этом сообщает CNN.

"Ее Величество приветствует президента и первую леди на площади в четырехугольнике Виндзорского замка. По прибытии президента и первой леди почетная гвардия, сформированная из Гренадерской гвардии первого батальона королевы, сделает Королевский салют и прозвучит государственный гимн США", - говорится в сообщении.

Затем президент осмотрит войска и присоединится к королеве и первой леди, чтобы понаблюдать за военным маршем. После этого группа отправится в замок на свою встречу.

Напомним, ранее 13 июня лидеры Британии, США, Германии, Франции, Японии, Канады, Италии и ЕС завершили в этом году саммит " Большой семерки" (G7) в британском Корнуолле. В своем финальном коммюнике главы государств G7 коснулись ряда вопросов, в частности, не обошли и ситуацию в Украине.

G7 заявила, что признает Россию стороной конфликта в Украине, а также поддержала продолжение переговорного процесса в нормандском формате для выполнения минских договоренностей.

Лидеры G7 также отреагировали на усиление российского военного присутствия вблизи украинской границы, призвав Москву забрать свои войска с востока Украины и Крыма.

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