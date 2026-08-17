Елітна "клітка" Путіна: як Янукович, Асад та інші диктатори-втікачі стали заручниками РФ

Скинуті диктатори та політики-втікачі отримують у Росії розкішний притулок, однак потрапляють у повну залежність від Кремля. Вони змушені жити в ізоляції та мовчки виконувати вказівки нового хазяїна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The i Paper .

Скинутий диктатор Сирії Башар Асад, який утік із країни в січні 2024 року, зараз мешкає з родиною в елітному підмосковному районі Рубльовка. На тлі вироку про смертну кару в Дамаску він проводить час за відеоіграми та відточує знання з офтальмології, яку вивчав у юності.

Однак Кремль суворо заборонив Асаду робити будь-які публічні заяви про падіння його режиму через делікатні переговори з новою владою Сирії щодо російських військових баз.

"Асад може тут жити, але не може займатися політичною діяльністю. У нього немає права на будь-яку медійну чи політичну активність", - підтвердив посол Росії в Іраку Ельбрус Кутрашев.

Елітна "клітка" для Януковича та інших вигнанців

Рубльовка стала прихистком для багатьох колишніх союзників Володимира Путіна. Серед мешканців району та його околиць:

експрезидент України Віктор Янукович (який згодом міг переїхати до Сочі);

колишній очільник Киргизстану Аскар Акаєв;

екслідер Аджарії Аслан Абашидзе;

родина експрезидента Югославії Слободана Мілошевича.

Зазначається, що лише портфель нерухомості родини Асада в Москві оцінюють у 40 мільйонів доларів. Москва очікує, що втікачі самі оплачуватимуть своє проживання із закордонних рахунків, адже головні витрати Кремля припадають на їхню охорону.

Також у Росії переховуються щонайменше два десятки колишніх нардепів від "Партії регіонів". Захист вони відпрацьовують передачею розвідданих, компромату або участю у пропагандистських відео.

Загроза розплати та постійний страх

Попри розкішні умови, аналітики називають таке існування "позолоченою кліткою". Для лідерів, які звикли до необмеженої влади, життя під контролем і у безвісті стає важким випробуванням.

Крім того, захист російських спецслужб не гарантує їм повної безпеки. Українські спецслужби продовжують відстежувати та ліквідовувати зрадників. Яскравим прикладом стала ліквідація колишнього нардепа Іллі Киви під Москвою у 2023 році.

У спецслужбах України заявили виданню, що подібні операції демонструють неминучість покарання, де б не ховався перебіжчик, та змушують Росію витрачати дедалі більше ресурсів на їхній пошук й охорону.