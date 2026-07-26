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Нове ім'я і нове "Межигір'я": ЗМІ розкрили, де може жити Янукович після втечі до РФ

15:05 26.07.2026 Нд
2 хв
Збіг дати народження та прізвища матері привів журналістів до нової версії
aimg Марія Науменко
Нове ім'я і нове "Межигір'я": ЗМІ розкрили, де може жити Янукович після втечі до РФ Фото: колишній президент України Віктор Янукович (Getty Images)
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Нове розслідування пролило світло на життя колишнього президента України Віктора Януковича після втечі до Росії. Журналісти назвали місце, де він може мешкати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Телебачення Торонто".

За даними журналістів, експрезидент України Віктор Янукович може проживати в Сочі Краснодарського краю разом зі своєю цивільною дружиною Любов'ю Полежай. У розслідуванні стверджується, що він може користуватися ім'ям Олег Леонов.

Як з'ясували журналісти, людина з такими даними подорожувала разом із Полежай, яка після переїзду до Росії використовує своє дівоче прізвище Садикова. При цьому дата народження "Олега Миколайовича Леонова" - 9 липня 1950 року - повністю збігається з датою народження Януковича, а Леонова є дівочим прізвищем його матері.

За інформацією розслідувачів, Янукович разом із цивільною дружиною та її дочкою Марією мешкає в закритому комплексі "Благодать" за адресою: вулиця Єсауленка, 15. На території площею близько трьох гектарів розташовані кілька будинків, сад, водойма та власна каплиця.

Хто охороняє Януковича

У розслідуванні також йдеться, що безпеку комплексу забезпечують колишні співробітники Управління державної охорони України, які втекли до Росії разом із Януковичем після подій 2014 року.

Журналісти називають цей маєток новим "Межигір'ям" експрезидента.

Яке майно має цивільна дружина Януковича

За даними журналістів, Любов Полежай за час життя в Росії стала власницею сотень гектарів землі, які здає в оренду, а також п'яти квартир, п'яти будинків і ще чотирьох об'єктів нерухомості загальною площею близько 2,4 тисячі квадратних метрів.

Як стверджують автори розслідування, лише від оренди землі та нерухомості вона заробила понад 60 млн рублів.

Нагадаємо, Віктор Янукович втік з України у лютому 2014 року та відтоді перебуває в Росії.

У грудні 2025 року вирок колишньому президенту набрав законної сили - Київський апеляційний суд залишив без змін рішення про 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон та підбурювання до дезертирства.

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