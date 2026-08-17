Элитная "клетка" Путина: как Янукович, Асад и другие беглые диктаторы стали заложниками РФ

Свергнутые диктаторы и беглые политики получают в России роскошное убежище, однако попадают в полную зависимость от Кремля. Они вынуждены жить в изоляции и молча следовать указаниям нового хозяина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The i Paper .

Свергнутый диктатор Сирии Башар Асад, сбежавший из страны в январе 2024 года, сейчас живет с семьей в элитном подмосковном районе Рублевка. На фоне приговора о смертной казни в Дамаске он проводит время за видеоиграми и оттачивает знания по офтальмологии, которую изучал в юности.

Однако Кремль строго запретил Асаду делать какие-либо публичные заявления о падении его режима из-за щекотливых переговоров с новыми властями Сирии по российским военным базам.

"Асад может здесь жить, но не может заниматься политической деятельностью. У него нет права на какую-либо медийную или политическую активность", - подтвердил посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.

Элитная "клетка" для Януковича и других изгнанников

Рублевка стала убежищем для многих бывших союзников Владимира Путина. Среди жителей района и его окрестностей:

экс-президент Украины Виктор Янукович (который впоследствии мог переехать в Сочи);

бывший глава Кыргызстана Аскар Акаев;

экс-лидер Аджарии Аслан Абашидзе;

семья экс-президента Югославии Слободана Милошевича.

Отмечается, что только портфель недвижимости семьи Асада в Москве оценивается в 40 миллионов долларов. Москва ожидает, что беглецы сами будут оплачивать свое проживание с зарубежных счетов, ведь главные расходы Кремля приходятся на их охрану.

Также в России скрываются по меньшей мере два десятка бывших нардепов от "Партии регионов". Защиту они отрабатывают передачей разведданных, компромата или участием в пропагандистских видео.

Угроза возмездия и постоянный страх

Несмотря на роскошные условия, аналитики называют такое существование "позолоченной клеткой". Для лидеров, привыкших к неограниченной власти, жизнь под контролем и безвестности становится тяжелым испытанием.

Кроме того, защита российских спецслужб не гарантирует им полной безопасности. Украинские спецслужбы продолжают отслеживать и ликвидировать предателей. Ярким примером стала ликвидация бывшего нардепа Ильи Кивы под Москвой в 2023 году.

В спецслужбах Украины заявили, что подобные операции демонстрируют неизбежность наказания, где бы ни скрывался перебежчик, и заставляют Россию тратить все больше ресурсов на их поиск и охрану.