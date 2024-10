Еліта чи слабкі солдати? Які війська КНДР відправила Росії: що каже експерт

Натомість The Wall Street Journal з посиланням на аналітиків навпаки повідомило, що йдеться не про елітні підрозділи . Вони також експлуатують застарілу військову техніку.

Видання The New York Times з посиланням на проінформовані джерела писало, що до 28 жовтня в Курській області опиняться 5 тисяч солдатів з так званого "елітного" підрозділу армії Кім Чен Ина.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна також писало, що Південна Корея не виключила можливість відправки своїх військових в Україну після того, як КНДР відправила солдатів на підтримку путінській армії.

Крім того, південнокорейська делегація відвідає Україну, де хоче зустрітися з представниками розвідки та оборони, аби поділитися інформацією про ситуацію на полі бою та обговорити заходи співпраці.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані української та південнокорейської розвідок, публікації The New York Times, The Wall Street Journal, El Pais, а також ексклюзивний коментар керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка.

