FPV-дрон вперше долетів до Запоріжжя? Що кажуть військові і чи є загроза для фронту
У мережі заявили, що росіяни 14 квітня вперше для удару по Запоріжжю використали FPV-дрон.
Чи дійсно це так, розповідає РБК-Україна з посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина та ДСНС у Запорізькій області.
Що передувало
Сьогодні вранці у пресслужба ДСНС Запорізької області повідомила про те, що 14 квітня, внаслідок обстрілів FPV-дронами сталося дві пожежі у Запоріжжі та селищі Степногірськ. Інших деталей щодо атаки на Запоріжжя не розголошувалось.
Згодом рятувальники прибрали згадку про FPV-дрон, однак у мережі вже заявили, що Запоріжжя, ймовірно, вперше було атаковано FPV-дроном.
Що кажуть військові
Як пояснив РБК-Україна речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, чи справді ворог атакував Запоріжжя FPV-дроном, буде зрозуміло після того, коли служби проведуть дослідження та вивчення залишених уламків. За його словами, стверджувати, що саме прилетіло, поки передчасно.
"Від лінії бойового зіткнення до міста Запоріжжя - приблизно 30 кілометрів. При цьому противник запускає FPV-дрони не прямо з лінії боєзіткнення, а з глибини - десь на відстані двох кілометрів до неї", - пояснив Волошин.
Однак, якщо підтвердиться приліт FPV-дрона, то це говорить про те, що противник почав розробляти дрони, які можуть долітати на відстань 30+ кілометрів, і це буде вказувати на те, що війна перейшла на новий етап. Адже в середньому, FPV-дрони мають дальність льоту 3-10 кілометрів.
Він нагадав, що раніше росіяни атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами, "Шахедами" та балістичними ракетами.
"Проте вони ніколи раніше не застосовував FPV-дрони для атаки Запоріжжя. До цього такі дрони противник застосовував для атак на населені пункти, що знаходяться буквально біля лінії зіткнення", - розповів він.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали ударів по житловій забудові прифронтового населеного пункту Степногірськ Запорізької області. Через ворожий обстріл спалахнула пожежа у багатоповерхівці, та зникло світло.
Селище розташоване майже за 40 км від міста Запоріжжя, та за 2,5 км від лівого берега Каховського водосховища (Дніпро).
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