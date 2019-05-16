Елисеев подал в отставку с должности замглавы АП

Заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев подтвердил, что подал в отставку. Об этом он сказал на телеканале "Прямой".

"Да, эта информация (об отставке, - ред.) соответствует действительности. Сегодня, когда была оглашена дата инаугурации, я подал президенту прошение об отставке. Таким образом я хочу очистить пространство для новой команды. Это нормальная европейская практика", - сказал он.

Кроме того, Елисеев заявил о готовности помогать своему преемнику советами и рассказать о приоритетах в работе на этой должности.

"Я даже готов положить на свой стол приоритеты, над которыми стоит работать, для моего преемника, которого, к сожалению, пока не знаю", - сказал он, добавив, что готов в меру возможностей помогать и советовать.

Сегодня СМИ сообщали заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку.

Елисеев с 15 июля 2015 года занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины.

Напомним, ранее Алексей Филатов покинул должность заместителя главы Администрации президента Украины