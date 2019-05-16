Єлісєєв подав у відставку з посади голови АП

Заступник глави Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв підтвердив, що подав у відставку. Про це він сказав на телеканалі "Прямий".

"Так, ця інформація (про відставку, - ред.) відповідає дійсності. Сьогодні, коли була оголошена дата інавгурації, я подав президенту прохання про відставку. Таким чином я хочу очистити простір для нової команди. Це нормальна європейська практика", - сказав він.

Крім того, Єлісєєв заявив про готовність допомагати своєму наступникові радами і розповісти про пріоритети у роботі на цій посаді.

"Я навіть готовий покласти на свій стіл пріоритети, над якими варто працювати, для мого наступника, якого, на жаль, поки не знаю", - сказав він, додавши, що готовий в міру можливостей допомагати і радити.

Сьогодні ЗМІ повідомляли заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку.

Єлісєєв з 15 липня 2015 року обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента України.

Нагадаємо, раніше Олексій Філатов залишив посаду заступника глави Адміністрації президента України