Електротранспорт не працює, без світла 470 тисяч споживачів: ситуація в Харкові після атаки

"У м. Харків заживлена критична інфраструктура та частина споживачів. Відновлювальні роботи тривають. Без електроенергії залишаються - 470 тисяч споживачів у Харкові та 50 тисяч в області. Енергетики роблять усе можливе, щоб заживити усіх споживачів якнайшвидше", - написав Синєгубов.

В ефірі телемарафону очільник ОВА додав, що в Харкові важча ситуація зі світлом аніж в області. Втім, фактично половині споживачів міста вдалося повернути електроенергію.

"Робити прогнози (щодо повного заживлення Харкова - ред.) важко. У нас були прогнози, що ще вчора до кінця дня ми мали відновити електропостачання, однак руйнування досить значні, що потребує спеціального обладнання. Це питання на контролі у Офісу президента...Потрібно дещо почекати, аби ліквідувати наслідки ворожих атак", - зазначив Синєгубов.

Електротранспорт у місті не працює, оскільки пріоритет по відновленню живлення надається критичній інфраструктурі та подачі світла споживачам.

При цьому ситуація з електрикою в Харківській області є кращою, там наразі зі світлом уже понад 90% споживачів.

Однак, електроенергія відсутня у мешканців Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад.

Нагадаємо, що під час вчорашньої масованої атаки росіяни випустили по Харкову 11 ракет. Через "прильоти" місто залишилось без води, світла та тепла.

Також ми писали, що у Харкові через ракетну атаку зупинився весь електротранспорт.

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