Электротранспорт не работает, без света 470 тысяч потребителей: ситуация в Харькове после атаки

"В г. Харьков питается критическая инфраструктура и часть потребителей. Восстановительные работы продолжаются. Без электроэнергии остаются - 470 тысяч потребителей в Харькове и 50 тысяч в области. Энергетики делают все возможное, чтобы заживить всех потребителей как можно быстрее", - написал Синегубов.

В эфире телемарафона глава ОВА добавил, что в Харькове более тяжелая ситуация со светом, чем в области. Впрочем, фактически половине потребителей города удалось вернуть электроэнергию.

"Делать прогнозы (о полном заживлении Харькова - ред.) трудно. У нас были прогнозы, что еще вчера до конца дня мы должны были возобновить электроснабжение, однако разрушения достаточно значительны, что требует специального оборудования. Это вопрос на контроле у Офиса президента. Нужно подождать, чтобы ликвидировать последствия вражеских атак", - отметил Синегубов.

Электротранспорт в городе не работает, поскольку приоритет по восстановлению питания предоставляется критической инфраструктуре и подаче света потребителям.

При этом ситуация с электричеством в Харьковской области лучше, там со светом уже более 90% потребителей.

Однако электроэнергия отсутствует у жителей Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской общин.

Напомним, что во время вчерашней массированной атаки россияне выпустили по Харькову 11 ракет. Из-за "прилетов" город остался без воды, света и тепла.

Также мы писали, что в Харькове из-за ракетной атаки остановился весь электротранспорт.

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