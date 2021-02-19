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Електростанції Техасу знову запрацювали, але 300 тисяч будинків досі без світла

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 10:49
Електростанції Техасу знову запрацювали, але 300 тисяч будинків досі без світла Фото: Техас (americanbanker.com)
Автор: Олександр Білоус

Губернатор Техасу Грег Ебботт заявив, що всі електростанції в штаті знову підключені до мережі. Проте сотні тисяч будинків залишаються без електрики через те, що лінії вийшли з ладу та інші проблеми після жорстокого зимового шторму і похолодання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Близько 325 тисяч домогосподарств, як і раніше, позбавлені електрики, порівняно з 2,7 мільйонами в середу. Крім того, понад 13 мільйонів техасців стикаються з перебоями у водопостачанні. Енергосистема штату залишиться дуже "тендітною" протягом декількох днів, оскільки холодна погода, яка створила проблеми, збережеться на вихідних.

Енергетичні оператори і керівники штату піддаються різкій критиці за тривалі відключення через мінусові температури, які почалися чотири дні тому.

Ебботт сказав, що він попросив законодавців штату прийняти закони, які зобов'язують всі електростанції в Техасі готувати до зими свої об'єкти, як це роблять у більш холодних штатах.

Губернатор розкритикував Раду з надійності електропостачання Техасу (ERCOT), об'єднання, що відповідає за 90% електроенергії штату, яке, за його словами, перед ураганом повідомило чиновникам, що мережа підготовлена до холодної погоди.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту 18 лютого знову зросли, досягнувши 13-місячного максимуму. Побоювання, що рідкісне похолодання в Техасі може порушити видобуток нафти в США на кілька днів або навіть тижнів, викликали нові покупки.

Нагадаємо, на американський штат Техас обрушилася сніжна буря і похолодання. Внаслідок цього понад 2 млн жителів штату залишилися без електроенергії.

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