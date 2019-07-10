ru
ua

Электроснабжение объектов "Воды Донбасса" возобновлено


Объекты были отключены в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию

Вчера, 9 июля, было восстановлено электроснабжение нескольких объектов компании "Вода Донбасса". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что объекты были отключены ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" по требованию ГПВД "Укринтерэнерго" в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию. 

Как сообщается, восстановлено электроснабжение таких объектов:  Артемовская фильтровальная станция (обеспечивает подачу воды в населенные пункты: Бахмут, Соледар, Парасковиевка, Благодатное, Бахмутское, Покровское); Белокузьминовская насосная станция (обеспечивает подачу воды в населенные пункты: Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриевка, Молочарка, Стенки, Ижевка); насосная станция четвертого подъема Второго донецкого водопровода (обеспечивает подачу воды в населенные пункты: Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Петровка, Новгородское, Степное, Александрово-Калиново, Яблуновка, Щербиновка).

"В стадии решения находится вопрос о восстановлении электроснабжения резервного электрического ввода насосной станции первого подъема канала Северский Донец-Донбасс", - добавили в пресс-службе.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости на законодательном уровне не допустить отключение воды на Донбассе. Он хочет урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. После этого Кабмин запретил отключать электроэнергию для "Воды Донбасса"

Зеленский отказался от парада на День независимости и направит деньги военным Коломойский: россияне на Донбассе выполняют интернациональный долг
Читать все новости