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Электронные сигареты запретят курить в общественных местах: названа дата и места

Новина українською →
Киев, Среда 01 июня 2022 10:33
Электронные сигареты запретят курить в общественных местах: названа дата и места Фото: электронные сигареты в Украине запретят курить в общественных местах (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцам запретят курить электронные сигареты и средства нагрева табака в общественных местах. Такие ограничения вступят в силу уже с 11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа Лады Булах.

Антитабачный закон: нормы вступят в силу

Как пояснила нардеп, для преодоления табачной эпидемии и защиты детей и молодежи от привлечения к курению Верховная рада Украины приняла антитабачный закон №1978-ІХ.

Так, первой нормой, которая вступает в силу уже 11 июля этого года - это запрет курения устройств для нагрева табака в определенных местах на уровне с сигаретами, электронными сигаретами и кальянами.

"Безопасного курения не существует, любые табачные вредные выбросы для людей вокруг, даже если мы их не чувствуем", - сказала Булах.

Запретные места

Нардеп подчеркивает, эта норма защитит право работников и посетителей общественных помещений от загрязненного воздуха.

В частности такими помещениями являются:

  • заведения ресторанного хозяйства,
  • школы,
  • больницы,
  • университеты,
  • офисные и государственные здания.

Рекламу тоже запретят

Следующими вступят в силу нормы, которые запретят рекламу электронных сигарет и устройств для нагрева табака и продажу сигарет и жидкостей к е-сигаретам с ароматизаторами.

Напомним, еще в середине декабря Верховная рада Украины приравняла электронные сигареты к обычным, законопроект поддержали 317 народных депутатов.

Ранее сообщалось, что в Украине запретят крепкие и ментоловые сигареты.

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