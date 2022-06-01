Електронні сигарети заборонять палити в громадських місцях: названа дата та місця
Українцям заборонять палити електронні сигарети та засоби нагрівання тютюну в громадських місцях. Такі обмеження набудуть чинності вже з 11 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа Лади Булах.
Антитютюновий закон: норми набудуть чинності
Як пояснила нардеп, для подолання тютюнової епідемії та захисту дітей та молоді від залучення до куріння Верховна рада України ухвалила антитютюновий закон №1978-ІХ.
Так, першою нормою, яка набуває чинності вже 11 липня цього року - це заборона куріння пристроїв для нагрівання тютюну у визначених місцях на рівні із сигаретами, електронними сигаретами та кальянами.
"Безпечного куріння не існує, будь-які тютюнові викиди шкідливі для людей навколо навіть, якщо ми їх не відчуваємо", - зазначила Булах.
Заборонені місця
Нардеп підкреслює, ця норма захистить право працівників та відвідувачів громадських приміщень вид брудного повітря.
Зокрема такими приміщеннями є:
- заклади ресторанного господарства,
- школи,
- лікарні,
- університети,
- офісні та державні будівлі.
Рекламу теж заборонять
Наступними набудуть чинності норми, які заборонять рекламу електронних сигарет та пристроїв для нагрівання тютюну та продаж сигарет та рідин до е-сигарет з ароматизаторами.
Нагадаємо, ще в середині грудня Верховна рада України прирівняла електронні сигарети до звичайних, законопроект підтримали 317 народних депутатів.
Раніше повідомлялося, що в Україні заборонять міцні і ментолові сигарети.
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