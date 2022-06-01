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Електронні сигарети заборонять палити в громадських місцях: названа дата та місця

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Київ, Середа 01 червня 2022 10:33
Електронні сигарети заборонять палити в громадських місцях: названа дата та місця Фото: електронні сигарети в Україні заборонять палити в громадських місцях (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українцям заборонять палити електронні сигарети та засоби нагрівання тютюну в громадських місцях. Такі обмеження набудуть чинності вже з 11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа Лади Булах.

Антитютюновий закон: норми набудуть чинності

Як пояснила нардеп, для подолання тютюнової епідемії та захисту дітей та молоді від залучення до куріння Верховна рада України ухвалила антитютюновий закон №1978-ІХ.

Так, першою нормою, яка набуває чинності вже 11 липня цього року - це заборона куріння пристроїв для нагрівання тютюну у визначених місцях на рівні із сигаретами, електронними сигаретами та кальянами.

"Безпечного куріння не існує, будь-які тютюнові викиди шкідливі для людей навколо навіть, якщо ми їх не відчуваємо", - зазначила Булах.

Заборонені місця

Нардеп підкреслює, ця норма захистить право працівників та відвідувачів громадських приміщень вид брудного повітря.

Зокрема такими приміщеннями є:

  • заклади ресторанного господарства,
  • школи,
  • лікарні,
  • університети,
  • офісні та державні будівлі.

Рекламу теж заборонять

Наступними набудуть чинності норми, які заборонять рекламу електронних сигарет та пристроїв для нагрівання тютюну та продаж сигарет та рідин до е-сигарет з ароматизаторами.

Нагадаємо, ще в середині грудня Верховна рада України прирівняла електронні сигарети до звичайних, законопроект підтримали 317 народних депутатів.

Раніше повідомлялося, що в Україні заборонять міцні і ментолові сигарети.

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