Электронное пенсионное и вид на жительство: "Дія" получила большое обновление

"Дія" получило новое крупное обновление. Пользователям стали доступны четыре новых сервиса: пенсионное удостоверение, вид на жительство, документы на английском, а также услуга шеринг авто.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Пользователям стали доступны англоязычные версии загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на авто.
"Права и техпаспорт имеют международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде. Чтобы в приложении документы отображались на английском, необходимо переключить язык", - добавляет пресс-служба.
Пенсионные удостоверения доступны двух видов - по возрасту, а также специальные. Будут отображаться те удостоверения, которые были выданы после 2014 года. Пенсионное по возрасту загрузится автоматически, а специальное - необходимо загружать самостоятельно.
Теперь можно отказаться от физической карты и загрузить документы в "Дія".
"Также необходимо иметь идентификационный номер для того, чтобы они подтянулись", - пишет пресс-служба.
В "Дію" вернули услугу шеринга авто, которая была приостановлена из-за начала войны.
Вместе с шерингом, в "Дію" также вернули и уплату штрафов от патрульной полиции. Впоследствии ожидается восстановление функции уплаты штрафов за фото и видеофиксацией.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в "Дію" добавили возможность слушать радио.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.