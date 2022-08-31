Електронне пенсійне й посвідка на проживання: "Дія" отримала велике оновлення

Англомовні версії документів

Користувачам стали доступні англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто.

"Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Щоб у застосунку документи відображалися англійською, необхідно перемкнути мову", - додає пресслужба.

Пенсійне посвідчення

Пенсійні посвідчення доступні двох видів - за віком, а також спеціальні. Відображатимуться ті посвідчення, які були видані після 2014 року. Пенсійне за віком завантажиться автоматично, а спеціальне - необхідно завантажувати самостійно.

Посвідка на тимчасове або постійне проживання

Відтепер можна відмовитись від фізичної карти й завантажити посвідки в "Дію".

"Також необхідно мати ідентифікаційний номер для того, щоб вони підтягнулися", - пише пресслужба.

Шеринг авто

До "Дії" повернули послугу шерингу авто, яка була тимчасово призупинена через початок війни.

Сплата штрафів від патрульної поліції

разом з шерингом, до "Дії" також повернули й сплату штрафів від патрульної поліції. Згодом очікується відновлення функції сплати штрафів за фото та відеофіксацією.