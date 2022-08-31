Електронне пенсійне й посвідка на проживання: "Дія" отримала велике оновлення

"Дія" отримала нове велике оновлення. Користувачам стали доступні чотири нових сервіси: пенсійне посвідчення, посвідка на проживання, документи англійською, а також послуга шеринг авто.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Користувачам стали доступні англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто.
"Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Щоб у застосунку документи відображалися англійською, необхідно перемкнути мову", - додає пресслужба.
Пенсійні посвідчення доступні двох видів - за віком, а також спеціальні. Відображатимуться ті посвідчення, які були видані після 2014 року. Пенсійне за віком завантажиться автоматично, а спеціальне - необхідно завантажувати самостійно.
Відтепер можна відмовитись від фізичної карти й завантажити посвідки в "Дію".
"Також необхідно мати ідентифікаційний номер для того, щоб вони підтягнулися", - пише пресслужба.
До "Дії" повернули послугу шерингу авто, яка була тимчасово призупинена через початок війни.
разом з шерингом, до "Дії" також повернули й сплату штрафів від патрульної поліції. Згодом очікується відновлення функції сплати штрафів за фото та відеофіксацією.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно до "Дії" додали можливість слухати радіо.
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