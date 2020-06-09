Электронное голосование и изменение территории: что предлагает закон о референдуме

В Раде появился текст президентского закона
В Верховной раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского о народовластии. Глава государства предлагает предусмотреть электронное голосование на всеукраинском референдуме.
Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.
Документ глава государства определил как неотложный.
Закон предлагает такие виды всеукраинского референдума по предмету:
Расширяется круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума.
Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, соответственно зарегистрированные в ЦИК.
"Ключевой новацией законопроекта, которая выделяет его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной раде, является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований", - указано в пояснительной записке к закону.
При этом отмечается, что самое сложное при электронных голосованиях технически обеспечить защиту персональных данных избирателей и уберечь системы для таких голосований от несанкционированных вмешательств.
Для организации и проведения всеукраинского референдума закон предлагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.
Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы этой системы после принятия соответствующего решения ЦИК и его обнародования в газете "Голос Украины" и на официальном вебсайте комиссии.
Закон определяет, что всеукраинский референдум об изменении территории Украины - это форма принятия гражданами Украины, имеющими право голоса, решения об утверждении закона о ратификации международного договора об изменении территории Украины, принятого ВР.
Референдум назначается постановлением Рады.
Отметим, вопрос всеукраинского референдума - это текст, которым излагается предложение всеукраинского референдума в форме вопросительного предложения, которое предлагает избирателю четкие ответы "да" или "нет".
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Автор: Юлия Струк