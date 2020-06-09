Електронне голосування і зміна території: що пропонує закон про референдум

У Верховній раді з'явився текст законопроекту президента Володимира Зеленського про народовладдя. Глава держави пропонує передбачити електронне голосування на всеукраїнському референдумі.

Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Документ глава держави визначив як невідкладний.

Суть закону

Закон пропонує такі види всеукраїнського референдуму за предметом:

затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;

вирішення питання загальнодержавного значення;

зміна території України;

втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Розширюється коло суб’єктів процесу референдуму, які реєструються у Центральній виборчій комісії як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму.

Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, відповідно зареєстровані у ЦВК.

"Ключовою новацією законопроекту, що вирізняє його серед інших законопроектів, які реєструвалися у Верховній раді, є визначення можливості запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань", - вказано у пояснювальній записці до закону.

При цьому наголошується, що найскладніше при електронних голосуваннях технічно забезпечити захист персональних даних виборців й уберегти системи для таких голосувань від несанкціонованих втручань.

Для організації і проведення всеукраїнського референдуму закон пропонує створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи із забезпечення електронного голосування.

Норми щодо введення процедур електронних голосувань мають набути чинності з початком роботи цієї системи після прийняття відповідного рішення ЦВК та його оприлюднення у газеті "Голос України" і на офіційному вебсайті комісії.

Референдум по зміні території

Закон визначає, що всеукраїнський референдум щодо зміни території України - це форма прийняття громадянами України, які мають право голосу, рішення щодо затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України, який ухвалила ВР.

Референдум призначається постановою Ради.

Зазначимо, питання всеукраїнського референдуму - це текст, яким викладається пропозиція всеукраїнського референдуму у формі питального речення, що пропонує виборцю чіткі відповіді "так" або "ні".

Референдум щодо затвердження змін до розділів Конституції

Всеукраїнський референдум щодо затвердження змін до розділу І "Загальні положення", розділу ІІІ "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" Основного закону призначає президент.

Зазначимо, на цьому референдумі затверджується законопроект про відповідні зміни до Конституції, який до цього ухвалила Рада відповідно до Основного закону.

Референдум за народною ініціативою

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується президентом на вимогу не менш як трьох мільйонів українців. При цьому підписи за його проведення мають зібрати не менш як у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць нашої держави і не менш як по сто тисяч підписів у кожній з них.

Не пізніш як на п'ятнадцятий день після отримання рішення ЦВК про підсумки збирання підписів громадян України президент видає указ про проголошення такого референдуму.

В указі визначена дата його проведення, якою є остання неділя 60-денного строку з дня видання указу, та питання загальнодержавного значення, що виноситься на референдум за народною ініціативою.

Питанням цього референдуму може бути і втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Текст законопроекту про втрату чинності законом України або окремими його положеннями, що пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, не може бути змінений після того, як його затвердить більшість зареєстрованих учасників зборів щодо проведення такого референдуму.

Нагадаємо, раніше вранці повідомлялося, що Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум, але його текст був відсутній.

Як писало РБК-Україна, у середині травня голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що ВР зможе розглянути законопроект про референдум, підготовлений нардепами, через кілька тижнів.