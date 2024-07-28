Електронний VS паперовий. Що таке військово-обліковий документ і коли його треба міняти

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати при собі разом військово-обліковий документ. Він може бути як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Про різницю, для чого цей документ потрібен та у яких випадках потрібна його заміна - в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Що таке військово-обліковий документ. Різниця між електронною та паперовою формою

Військово-обліковий документ визначає належність його власника до виконання військового обов’язку. Він оформляється та видається громадянину, який є призовником, військовозобов’язаним або резервістом. В тому числі, якщо він був виключений з військового обліку.

У період проведення мобілізації (крім цільової) представники ТЦК та СП, поліцейські, а також прикордонники мають право вимагати у чоловіків призовного віку цей документ разом з тим, що посвідчує особу.

Електронний документ

З 18 червня 2024 року електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Аби його сформувати, треба встановити додаток "Резерв+", оновити дані (якщо раніше це не було зроблено). Також можна сформувати PDF-версію документа.

У військово-обліковому документі в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрихкоду (QR-код військово-облікового документа).

Важливо, що цей документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього. І якщо такий код не можливо зчитати технічними засобами, то документ не вважається підтвердженим.

Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше 1 року з дати його формування.

Паперова форма

Також військово-обліковий документ оформляється та видається у паперовій формі - на бланку, форма якого затверджується постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 559. Відомості в ньому мають відповідати тим, які містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Якщо цього не відбувається, то такий документ вважається недійсним.

Перевірити відомості на відповідність можна двома шляхами через:

електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста;

районний (міський) ТЦК та СП або його відділ (орган СБУ, розвідувальний орган).

У разі виявлення невідповідності, для внесення відповідних змін у паперовій формі громадянин повинен звернутися до ТЦК за своїм місцем перебування на військовому обліку з письмовою заявою. Якщо ж громадянин за станом здоров’я не може пересуватися (є особою з обмеженою мобільністю) або визнаний в установленому порядку недієздатним, що підтверджується відповідними документами, то із заявою може звернутися особа, яка здійснює за ним догляд, або його опікун. Зміни вносяться протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви.

Щоб внести зміни в електронній формі, громадянин повинен скористатися електронним кабінетом (призовника, військовозобов’язаного, резервіста) для звернення до ТЦК, знову ж таки за місцем перебування на обліку.

Коли військово-обліковий документ треба змінити

Зазначимо, що всі військово-облікові документи, оформлені раніше вважаються дійсними до видачі документа нового зразка. Втім, є випадки, коли змінити документ все ж потрібно, а саме: