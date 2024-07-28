Электронный VS бумажный. Что такое военно-учетный документ и когда его нужно менять
Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь с собой военно-учетный документ. Он может быть как в бумажном, так и в электронном виде.
О разнице, для чего такой документ нужен и в каких случаях нужна его замена - в материале РБК-Украина ниже.
Содержание
- Что такое военно-учетный документ. Разница между электронной и бумажной формой
- Когда военно-учетный документ нужно сменить
Что такое военно-учетный документ. Разница между электронной и бумажной формой
Военно-учетный документ определяет принадлежность его владельца к выполнению воинского долга. Он оформляется и выдается гражданину, являющемуся призывником, военнообязанным или резервистом. В том числе если он был исключен из военного учета.
В период проведения мобилизации (кроме целевой) представители ТЦК и СП, полицейские, а также пограничники имеют право требовать у мужчин призывного возраста этот документ вместе с удостоверяющим личность.
Электронный документ
С 18 июня 2024 года электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Чтобы его сформировать, нужно установить приложение "Резерв+", обновить данные (если раньше это не было сделано). Можно также создать PDF-версию документа.
В военно-учетном документе в электронной форме отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода (QR-код военно-учетного документа).
Важно, что этот документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него. И если такой код нельзя считать техническими средствами, то документ не считается подтвержденным.
Срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более 1 года со дня его формирования.
Бумажная форма
Также военно-учетный документ оформляется и выдается в бумажной форме - на бланке, форма которого утверждается постановлением КМУ от 16 мая 2024 г. № 559. Сведения в нем должны соответствовать тем, которые содержатся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Если это не происходит, то такой документ считается недействительным.
Проверить сведения на соответствие можно двумя путями через:
- электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;
- районный (городской) ТЦК и СП или его отдел (орган СБУ, разведывательный орган).
В случае выявления несоответствия для внесения соответствующих изменений в бумажной форме гражданин должен обратиться в ТЦК по своему месту нахождения на военном учете с письменным заявлением. Если же гражданин по состоянию здоровья не может передвигаться (является лицом с ограниченной мобильностью) или признан в установленном порядке недееспособным, что подтверждается соответствующими документами, то с заявлением может обратиться лицо, осуществляющее за ним уход или его опекун. Изменения вносятся в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Чтобы внести изменения в электронной форме, гражданин должен воспользоваться электронным кабинетом (призывником, военнообязанным, резервистом) для обращения в ТЦК, опять же по месту нахождения на учете.
Когда военно-учетный документ нужно сменить
Отметим, что все военно-учетные документы, оформленные ранее, считаются действительными до выдачи документа нового образца. Впрочем, есть случаи, когда сменить документ все же нужно, а именно:
- после взятия гражданина на военный учет в качестве призывника, военнообязанного или резервиста;
- если призывник, состоявший на военном учете до 18 мая 2024 года, не получал военно-учетного документа;
- в случае изменения категории по воинской обязанности;
- в случае отсутствия места для внесения изменений в существующем документе;
- если сведения в военно-учетном документе не соответствуют информации, имеющейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;
- в случае утраты (порчи) документа;
- если есть желание сменить военно-учетный документ старого образца на новый.
Напомним, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Весной Рада приняла закон, внесший ряд изменений в ее проведение. В частности, до 16 июля украинские мужчины должны были обновить свои военно-учетные данные в три разных способа: онлайн через приложение Резерв+, в ТЦК или в ЦНАПе. Заметим, в последнем уже такая процедура недоступна. К тому же тех, кто не выполнил требование закона, может ожидать административная ответственность. Штрафы колеблются от 17 до 25 тысяч. Но даже в случае наказания требование выполнить все же придется.
Детальнее об этом и всех изменениях для военнообязанных писало РБК-Украина в отдельном материале.
При подготовке материала использовались: закон 3633-IX, постановление КМУ от 16 мая 2024 № 559 и Facebook-страница Харьковского ТЦК и СП.
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