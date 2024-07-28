Электронный VS бумажный. Что такое военно-учетный документ и когда его нужно менять

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь с собой военно-учетный документ. Он может быть как в бумажном, так и в электронном виде.

О разнице, для чего такой документ нужен и в каких случаях нужна его замена - в материале РБК-Украина ниже.

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Что такое военно-учетный документ. Разница между электронной и бумажной формой

Военно-учетный документ определяет принадлежность его владельца к выполнению воинского долга. Он оформляется и выдается гражданину, являющемуся призывником, военнообязанным или резервистом. В том числе если он был исключен из военного учета.

В период проведения мобилизации (кроме целевой) представители ТЦК и СП, полицейские, а также пограничники имеют право требовать у мужчин призывного возраста этот документ вместе с удостоверяющим личность.

Электронный документ

С 18 июня 2024 года электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Чтобы его сформировать, нужно установить приложение "Резерв+", обновить данные (если раньше это не было сделано). Можно также создать PDF-версию документа.

В военно-учетном документе в электронной форме отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода (QR-код военно-учетного документа).

Важно, что этот документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него. И если такой код нельзя считать техническими средствами, то документ не считается подтвержденным.

Срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более 1 года со дня его формирования.

Бумажная форма

Также военно-учетный документ оформляется и выдается в бумажной форме - на бланке, форма которого утверждается постановлением КМУ от 16 мая 2024 г. № 559. Сведения в нем должны соответствовать тем, которые содержатся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Если это не происходит, то такой документ считается недействительным.

Проверить сведения на соответствие можно двумя путями через:

электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;

районный (городской) ТЦК и СП или его отдел (орган СБУ, разведывательный орган).

В случае выявления несоответствия для внесения соответствующих изменений в бумажной форме гражданин должен обратиться в ТЦК по своему месту нахождения на военном учете с письменным заявлением. Если же гражданин по состоянию здоровья не может передвигаться (является лицом с ограниченной мобильностью) или признан в установленном порядке недееспособным, что подтверждается соответствующими документами, то с заявлением может обратиться лицо, осуществляющее за ним уход или его опекун. Изменения вносятся в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Чтобы внести изменения в электронной форме, гражданин должен воспользоваться электронным кабинетом (призывником, военнообязанным, резервистом) для обращения в ТЦК, опять же по месту нахождения на учете.

Когда военно-учетный документ нужно сменить

Отметим, что все военно-учетные документы, оформленные ранее, считаются действительными до выдачи документа нового образца. Впрочем, есть случаи, когда сменить документ все же нужно, а именно: