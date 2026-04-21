Електронний військовий квиток має обмежений термін: скільки насправді дійсний документ

Головне: Строк дії електронного військового документа становить не більше одного року.

Документ дійсний лише в межах наданої відстрочки або бронювання.

Е-ВОД стає недійсним, якщо дані в ньому не збігаються з інформацією в реєстрі "Оберіг".

Терміни придатності документа

Сформований через застосунок "Резерв+" або портал "Дія" електронний військовий квиток не є безстроковим. Його дійсність обмежена одним роком з дати формування. Якщо термін сплив, військовозобов’язаному необхідно згенерувати новий документ із актуальним QR-кодом.

Окремо наголошується, що термін дії е-ВОД не може перевищувати термін дії відстрочки від призову або періоду бронювання працівника за підприємством.

Коли документ вважається недійсним

Окрім закінчення терміну дії, існують інші підстави, за яких документ втрачає юридичну силу. Зокрема, електронний варіант визнається недійсним у разі невідповідності відомостей інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Це означає, що при будь-яких змінах персональних даних у базах ТЦК, електронну версію документа потрібно переформувати, аби вона відображала актуальний статус.