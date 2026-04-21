Електронний військовий квиток має обмежений термін: скільки насправді дійсний документ

19:43 21.04.2026 Вт
2 хв
У якому ще випадку Е-ВОД вважається недійсним?
aimg Василина Копитко
Після закінчення терміну дії електронний квиток треба оновити (фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) тепер має чітко визначений термін дії. Після закінчення цього строку документ потребує оновлення.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Київського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Читайте також: Правила жорсткіші? Чи досі працює система "Шлях" і як з України виїжджають водії

Головне:

  • Строк дії електронного військового документа становить не більше одного року.
  • Документ дійсний лише в межах наданої відстрочки або бронювання.
  • Е-ВОД стає недійсним, якщо дані в ньому не збігаються з інформацією в реєстрі "Оберіг".

Терміни придатності документа

Сформований через застосунок "Резерв+" або портал "Дія" електронний військовий квиток не є безстроковим. Його дійсність обмежена одним роком з дати формування. Якщо термін сплив, військовозобов’язаному необхідно згенерувати новий документ із актуальним QR-кодом.

Окремо наголошується, що термін дії е-ВОД не може перевищувати термін дії відстрочки від призову або періоду бронювання працівника за підприємством.

Коли документ вважається недійсним

Окрім закінчення терміну дії, існують інші підстави, за яких документ втрачає юридичну силу. Зокрема, електронний варіант визнається недійсним у разі невідповідності відомостей інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Це означає, що при будь-яких змінах персональних даних у базах ТЦК, електронну версію документа потрібно переформувати, аби вона відображала актуальний статус.

Читайте також про те, що співробітники територіальних центрів комплектування можуть вимагати від військовозобов'язаних показати військовий квиток. Таке право також мають поліцейські і представники Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, що з грудня минулого року військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" є основним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

