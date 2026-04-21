Електронний військовий квиток має обмежений термін: скільки насправді дійсний документ

В Україні електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) тепер має чітко визначений термін дії. Після закінчення цього строку документ потребує оновлення.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Київського обласного ТЦК та СП у Facebook.
Головне:
Сформований через застосунок "Резерв+" або портал "Дія" електронний військовий квиток не є безстроковим. Його дійсність обмежена одним роком з дати формування. Якщо термін сплив, військовозобов’язаному необхідно згенерувати новий документ із актуальним QR-кодом.
Окремо наголошується, що термін дії е-ВОД не може перевищувати термін дії відстрочки від призову або періоду бронювання працівника за підприємством.
Окрім закінчення терміну дії, існують інші підстави, за яких документ втрачає юридичну силу. Зокрема, електронний варіант визнається недійсним у разі невідповідності відомостей інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Це означає, що при будь-яких змінах персональних даних у базах ТЦК, електронну версію документа потрібно переформувати, аби вона відображала актуальний статус.
Таке право також мають поліцейські і представники Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, що з грудня минулого року військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" є основним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.