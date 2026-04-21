Электронный военный билет имеет ограниченный срок: сколько на самом деле действителен документ

В Украине электронный военно-учетный документ (е-ВУД) теперь имеет четко определенный срок действия. По истечении этого срока документ требует обновления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевского областного ТЦК и СП в Facebook.
Главное:
Сформированный через приложение "Резерв+" или портал "Дія" электронный военный билет не является бессрочным. Его действительность ограничена одним годом с даты формирования. Если срок истек, военнообязанному необходимо сгенерировать новый документ с актуальным QR-кодом.
Отдельно отмечается, что срок действия Е-ВУД не может превышать срок действия отсрочки от призыва или периода бронирования работника за предприятием.
Кроме окончания срока действия, существуют другие основания, при которых документ теряет юридическую силу. В частности, электронный вариант признается недействительным в случае несоответствия сведений информации, содержащейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Это означает, что при любых изменениях персональных данных в базах ТЦК, электронную версию документа нужно переформировать, чтобы она отражала актуальный статус.
Читайте также о том, что сотрудники территориальных центров комплектования могут требовать от военнообязанных показать военный билет. Такое право также имеют полицейские и представители Государственной пограничной службы Украины.
Напомним, что с декабря прошлого года военно-учетный документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных, призывников и резервистов.