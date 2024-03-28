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Електронні рапорти та посвідчення. У Міноборони розповіли деталі про застосунок "Армія+"

Архівне фото: заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Додаток "Армія+" для українських військовослужбовців перебуває на стадії розробки. Він дасть змогу оцифрувати паперові журнали і рапорти, а також надаватиме низку послуг.

Про це заявив заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DOU.

Зазначається, що застосунок "Армія+" анонсували місяць тому, а реліз планується на літо. 

Міноборони у співпраці з Мінцифри створюють для того, щоб оцифрувати паперові журнали та рапорти і надавати послуги військовослужбовцям. 

За словами Черногоренко, функціональність додатка, яка вже є, розробили військовослужбовці ІТ-напрямку Міноборони. Більша частина зроблена власними ресурсами міністерства та Генерального штабу.

Які послуги будуть у додатку

В "Армія+" планується запустити такі послуги:

  • електронні рапорти;
  • електронне посвідчення військового, яке спрощує доступ до е-послуг і бойових систем;
  • комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації про проходження служби;
  • форми зворотного зв'язку - для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, грунтуючись на реальних даних;
  • навчальні онлайн-курси для саморозвитку.

Заступник міністра сказала, що першочергово планується додати в додаток низку документів. Йдеться про рапорти на щорічну відпустку, на відпустку за сімейними обставинами та на грошову допомогу на щорічне оздоровлення. Військовий зможе побачити в додатку статус свого рапорту.

Електронне посвідчення захисника

Черногоренко пояснила, що електронне посвідчення захисника за фактом є електронним військовим квитком, а саме документів, який засвідчує належність до військової служби. Він міститиме головну інформацію:

  • звання; 
  • підрозділ;
  • посаду. 

"Його можна буде застосовувати у всіх випадках, що й паперовий документ. Просто не буде ситуації, коли військовий на позиції або десь загубить паперовий документ і залишиться без ідентифікації", - сказала вона.

Коли реліз і чи буде взаємодія із застосунком "Дія"

За словами заступника міністра оборони, створення "Армія+" - це не тільки про продуктовий бік. Також йдеться про зміну нормативно-правових актів та ухвалення законів. 

Вона уточнила, що поки з графіків не вибиваються і планують запустити бета-версію "Армії+" влітку.

Додаток у майбутньому, можливо, буде взаємодіяти з "Дією", однак поки що такого в Міноборони не планували. Вона зазначила, що застосунок буде сфокусовано на чинних військовослужбовців, а не на військовозобов'язаних.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року в Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

Доступ до нього надали Міноборони, Генеральному штабу, територіальним центрам комплектування (ТЦК) та іншим структурам, а самі військовозобов'язані можуть лише перевірити свої дані, для чого потрібно звернутися до ТЦК.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що сертифікат захисника потрібен для "смарт-мобілізації".

Більш детально про реєстр можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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