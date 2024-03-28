Електронні рапорти та посвідчення. У Міноборони розповіли деталі про застосунок "Армія+"

Зазначається, що застосунок "Армія+" анонсували місяць тому, а реліз планується на літо.

Міноборони у співпраці з Мінцифри створюють для того, щоб оцифрувати паперові журнали та рапорти і надавати послуги військовослужбовцям.

За словами Черногоренко, функціональність додатка, яка вже є, розробили військовослужбовці ІТ-напрямку Міноборони. Більша частина зроблена власними ресурсами міністерства та Генерального штабу.

Які послуги будуть у додатку

В "Армія+" планується запустити такі послуги:

електронні рапорти;

електронне посвідчення військового, яке спрощує доступ до е-послуг і бойових систем;

комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації про проходження служби;

форми зворотного зв'язку - для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, грунтуючись на реальних даних;

навчальні онлайн-курси для саморозвитку.

Заступник міністра сказала, що першочергово планується додати в додаток низку документів. Йдеться про рапорти на щорічну відпустку, на відпустку за сімейними обставинами та на грошову допомогу на щорічне оздоровлення. Військовий зможе побачити в додатку статус свого рапорту.

Електронне посвідчення захисника

Черногоренко пояснила, що електронне посвідчення захисника за фактом є електронним військовим квитком, а саме документів, який засвідчує належність до військової служби. Він міститиме головну інформацію:

звання;

підрозділ;

посаду.

"Його можна буде застосовувати у всіх випадках, що й паперовий документ. Просто не буде ситуації, коли військовий на позиції або десь загубить паперовий документ і залишиться без ідентифікації", - сказала вона.

Коли реліз і чи буде взаємодія із застосунком "Дія"

За словами заступника міністра оборони, створення "Армія+" - це не тільки про продуктовий бік. Також йдеться про зміну нормативно-правових актів та ухвалення законів.

Вона уточнила, що поки з графіків не вибиваються і планують запустити бета-версію "Армії+" влітку.

Додаток у майбутньому, можливо, буде взаємодіяти з "Дією", однак поки що такого в Міноборони не планували. Вона зазначила, що застосунок буде сфокусовано на чинних військовослужбовців, а не на військовозобов'язаних.

Що передувало