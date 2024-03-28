Электронные рапорты и удостоверения. В Минобороны рассказали детали о приложении "Армия+"

Отмечается, что приложение "Армия+" анонсировали месяц назад, а релиз планируется на лето.

Минобороны в сотрудничестве с Минцифры создают для того, чтобы оцифровать бумажные журналы и рапорты и предоставлять услуги военнослужащим.

По словам Черногоренко, функциональность приложения, которая уже есть, разработали военнослужащие ИТ-направления Минобороны. Большая часть сделана собственными ресурсами министерства и Генерального штаба.

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Какие услуги будут в приложении

В "Армия+" планируется запустить следующие услуги:

электронные рапорты;

электронное удостоверение военного, упрощающее доступ к е-услугам и боевым системам;

комплексная база знаний, являющаяся источником достоверной информации о прохождении службы;

формы обратной связи - для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных;

обучающие онлайн-курсы для саморазвития.

Заместитель министра сказала, что в первую очередь планируется добавить в приложение ряд документов. Речь идет о рапортах на ежегодный отпуск, на отпуск по семейным обстоятельствам и на денежную помощь на ежегодное оздоровление. Военный сможет увидеть в приложении статус своего рапорта.

Электронное удостоверение защитника

Черногоренко объяснила, что электронное удостоверение защитника по факту является электронным военным билетом, а именно документов, удостоверяющих принадлежность к военной службе. Он будет содержать главную информацию:

звание;

подразделение;

должность.

"Его можно будет применять во всех случаях, что и бумажный документ. Просто не будет ситуации, когда военный на позиции или где-то потеряет бумажный документ и останется без идентификации", - сказала она.

Когда релиз и будет ли взаимодействие с приложением "Дія"

По словам заместителя министра обороны, создание "Армия+" - это не только о продуктовой стороне. Также речь идет об изменении нормативно-правовых актов и принятии законов.

Она уточнила, что пока из графиков не выбиваются и планируют запустить бета-версию "Армии+" летом.

Приложение в будущем, возможно, будет взаимодействовать с "Дією", однако пока такого в Минобороны не планировали. Она отметила, что приложение будет сфокусировано на действующих военнослужащих, а не на военнообязанных.

Что предшествовало