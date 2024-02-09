Українцям хочуть видавати "сертифікат захисника": Арахамія пояснив, навіщо він потрібний

У Верховній раді України хочуть видавати військовозобов'язаним громадянам сертифікат захисника. Це потрібно для "смарт-мобілізації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу", члена комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давида Арахамії в ефірі телемарафону.

Арахамія розповів, що українців не влаштовують співробітники військкомату на вулицях, які ловлять військовозобов'язаних. Тому у парламенті шукали альтернативний шлях, щоб робити здійснювати мобілізацію.

Нардеп уточнив, що для цього потрібно зібрати всіх в одну систему. І Рада вже ухвалила закон, який дозволяє зробити в системі "Оберіг" електронний реєстр та отримати так званий "сертифікат захисника".

"Якщо ви пам'ятаєте, у нас коли COVID був, усі повинні були ходити з таким згенерованим сертифікатом, який показував, чи вакциновані вони чи ні. Ось таким чином буде сертифікат, який отримають або через інтернет, або в ТЦК. Навіщо це? Щоб ми розуміли, скільки людей теоретично може бути призвано, і в такий спосіб організувати так звану "смарт-мобілізацію", - розповів Арахамія.

Він додав, що чоловікам з таким сертифікатом можуть повідомляти орієнтовні терміни призову, щоб вони змогли підготуватися.

За словами Арахамії, на добровільній підставі видавати сертифікати не можуть, але й примус, який запропонував Міноборони, також не підходить.

"Але треба мати якийсь примус. Ми ще не знаємо, що це буде, шукатимемо баланс. Думаю, знайдемо компромісне рішення, яке з одного боку стимулюватиме, а з іншого - каратиме за відмову. Або, зрештою, люди скажуть, нехай далі ходять вулицею, не треба жодних електронних повісток", - заявив нардеп.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року в Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

Доступ до нього надали Міноборони, Генеральному штабу, територіальним центрам комплектування (ТЦК) та іншим структурам, а самі військовозобов'язані можуть лише перевірити свої дані, для чого потрібно звернутися до ТЦК.

Більш детально про реєстр можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.