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Електронні права замість пластику: як їх отримати та чи обов'язково мати традиційні

06:40 20.06.2026 Сб
3 хв
У яких випадках водіям обов’язково мати фізичне посвідчення водія?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Водійське посвідчення в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українські водії можуть користуватися посвідченням водія лише у цифровому форматі без оформлення пластикової картки. Таке електронне посвідчення має таку ж юридичну силу, як і традиційний документ.

РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС розповідає, як отримати електронний документ.

Головне:

  • Суть послуги: Українські водії можуть повністю відмовитися від пластикового бланка і оформити посвідчення водія виключно в цифровому форматі.
  • Як отримати е-права: Оформити цифрове посвідчення вперше або обміняти старе можна трьома способами: особисто в будь-якому сервісному центрі МВС, онлайн через Кабінет водія або в застосунку "Дія".
  • Попередження для власників старих прав: Посвідчення, які були видані до 2014 року, найімовірніше, не відображатимуться в електронних реєстрах.
  • Поїздки за кордон: Для виїзду за кордон водіям обов'язково потрібно мати із собою звичайну фізичну пластикову картку.
  • Статистика: Лише за перші шість місяців 2026 року сервісні центри МВС видали понад 6,5 тисячі виключно електронних посвідчень.

Електронне посвідчення прирівняне до пластикового

У МВС нагадали, що Україна стала однією з перших країн світу, де електронні документи у смартфоні мають повну юридичну силу та є повноцінною альтернативою паперовим і пластиковим документам.

Зокрема, це стосується електронного посвідчення водія, яке дозволяє керувати транспортним засобом без необхідності мати при собі пластиковий документ.

Усі дані водія доступні у смартфоні через державні електронні сервіси.

Як отримати е-посвідчення водія

Отримати або обміняти посвідчення водія на електронне можна трьома способами:

  • особисто у будь-якому сервісному центрі МВС;
  • онлайн через Кабінет водія;
  • онлайн через застосунок "Дія".

Після завершення процедури документ автоматично з'являється у Кабінеті водія та застосунку "Дія".

У відомстві зазначають, що за бажанням громадянина посвідчення може бути оформлене виключно в цифровому форматі без видачі пластикового бланка.

Таке посвідчення має власні серію та номер, містить усі необхідні персональні дані водія та відображається в державних реєстрах.

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Що робити власникам старих посвідчень

У Головному сервісному центрі МВС звернули увагу, що посвідчення водія, видані до 2014 року, можуть не відображатися в електронних системах.

У такому випадку документ необхідно обміняти, щоб він коректно відображався в цифровому форматі.

Скільки українців уже користуються е-посвідченнями

Попит на цифрові документи продовжує зростати. Лише з початку 2026 року сервісні центри МВС видали понад 6,5 тисячі електронних посвідчень водія.

До цієї кількості входять документи, отримані вперше, оформлені після обміну, відновлені після втрати чи викрадення, а також посвідчення, видані після відкриття нових категорій.

Водночас у МВС нагадали, що використання електронних посвідчень за кордоном наразі не врегульоване міжнародним законодавством. Тому під час поїздок за межі України водіям рекомендують мати при собі фізичне посвідчення водія.

Раніше РБК-Україна писало, що власникам старих паперових і ламінованих водійських посвідчень радять замінити їх на сучасні ID-документи. Це допоможе уникнути проблем під час поїздок за кордон, адже старі права можуть не містити терміну дії та не відображатися в електронних реєстрах.

Також ми розповідали, у чому різниця між обміном і відновленням водійського посвідчення. Обмін потрібен, якщо документ є на руках, але його треба замінити через закінчення строку дії, зміну даних або пошкодження. Відновлення оформлюють у разі втрати чи викрадення посвідчення.

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