Електронні права замість пластику: як їх отримати та чи обов'язково мати традиційні

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Українські водії можуть повністю відмовитися від пластикового бланка і оформити посвідчення водія виключно в цифровому форматі. Як отримати е-права: Оформити цифрове посвідчення вперше або обміняти старе можна трьома способами: особисто в будь-якому сервісному центрі МВС, онлайн через Кабінет водія або в застосунку "Дія".

Оформити цифрове посвідчення вперше або обміняти старе можна трьома способами: особисто в будь-якому сервісному центрі МВС, онлайн через Кабінет водія або в застосунку "Дія". Попередження для власників старих прав: Посвідчення, які були видані до 2014 року, найімовірніше, не відображатимуться в електронних реєстрах.

Посвідчення, які були видані до 2014 року, найімовірніше, не відображатимуться в електронних реєстрах. Поїздки за кордон: Для виїзду за кордон водіям обов'язково потрібно мати із собою звичайну фізичну пластикову картку.

Для виїзду за кордон водіям обов'язково потрібно мати із собою звичайну фізичну пластикову картку. Статистика: Лише за перші шість місяців 2026 року сервісні центри МВС видали понад 6,5 тисячі виключно електронних посвідчень.

Електронне посвідчення прирівняне до пластикового

У МВС нагадали, що Україна стала однією з перших країн світу, де електронні документи у смартфоні мають повну юридичну силу та є повноцінною альтернативою паперовим і пластиковим документам.

Зокрема, це стосується електронного посвідчення водія, яке дозволяє керувати транспортним засобом без необхідності мати при собі пластиковий документ.

Усі дані водія доступні у смартфоні через державні електронні сервіси.

Як отримати е-посвідчення водія

Отримати або обміняти посвідчення водія на електронне можна трьома способами:

особисто у будь-якому сервісному центрі МВС;

онлайн через Кабінет водія;

онлайн через застосунок "Дія".

Після завершення процедури документ автоматично з'являється у Кабінеті водія та застосунку "Дія".

У відомстві зазначають, що за бажанням громадянина посвідчення може бути оформлене виключно в цифровому форматі без видачі пластикового бланка.

Таке посвідчення має власні серію та номер, містить усі необхідні персональні дані водія та відображається в державних реєстрах.

Що робити власникам старих посвідчень

У Головному сервісному центрі МВС звернули увагу, що посвідчення водія, видані до 2014 року, можуть не відображатися в електронних системах.

У такому випадку документ необхідно обміняти, щоб він коректно відображався в цифровому форматі.

Скільки українців уже користуються е-посвідченнями

Попит на цифрові документи продовжує зростати. Лише з початку 2026 року сервісні центри МВС видали понад 6,5 тисячі електронних посвідчень водія.

До цієї кількості входять документи, отримані вперше, оформлені після обміну, відновлені після втрати чи викрадення, а також посвідчення, видані після відкриття нових категорій.

Водночас у МВС нагадали, що використання електронних посвідчень за кордоном наразі не врегульоване міжнародним законодавством. Тому під час поїздок за межі України водіям рекомендують мати при собі фізичне посвідчення водія.