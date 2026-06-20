Електронні права замість пластику: як їх отримати та чи обов'язково мати традиційні

Українські водії можуть користуватися посвідченням водія лише у цифровому форматі без оформлення пластикової картки. Таке електронне посвідчення має таку ж юридичну силу, як і традиційний документ.
РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС розповідає, як отримати електронний документ.
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У МВС нагадали, що Україна стала однією з перших країн світу, де електронні документи у смартфоні мають повну юридичну силу та є повноцінною альтернативою паперовим і пластиковим документам.
Зокрема, це стосується електронного посвідчення водія, яке дозволяє керувати транспортним засобом без необхідності мати при собі пластиковий документ.
Усі дані водія доступні у смартфоні через державні електронні сервіси.
Отримати або обміняти посвідчення водія на електронне можна трьома способами:
Після завершення процедури документ автоматично з'являється у Кабінеті водія та застосунку "Дія".
У відомстві зазначають, що за бажанням громадянина посвідчення може бути оформлене виключно в цифровому форматі без видачі пластикового бланка.
Таке посвідчення має власні серію та номер, містить усі необхідні персональні дані водія та відображається в державних реєстрах.
У Головному сервісному центрі МВС звернули увагу, що посвідчення водія, видані до 2014 року, можуть не відображатися в електронних системах.
У такому випадку документ необхідно обміняти, щоб він коректно відображався в цифровому форматі.
Попит на цифрові документи продовжує зростати. Лише з початку 2026 року сервісні центри МВС видали понад 6,5 тисячі електронних посвідчень водія.
До цієї кількості входять документи, отримані вперше, оформлені після обміну, відновлені після втрати чи викрадення, а також посвідчення, видані після відкриття нових категорій.
Водночас у МВС нагадали, що використання електронних посвідчень за кордоном наразі не врегульоване міжнародним законодавством. Тому під час поїздок за межі України водіям рекомендують мати при собі фізичне посвідчення водія.
Раніше РБК-Україна писало, що власникам старих паперових і ламінованих водійських посвідчень радять замінити їх на сучасні ID-документи. Це допоможе уникнути проблем під час поїздок за кордон, адже старі права можуть не містити терміну дії та не відображатися в електронних реєстрах.
Також ми розповідали, у чому різниця між обміном і відновленням водійського посвідчення. Обмін потрібен, якщо документ є на руках, але його треба замінити через закінчення строку дії, зміну даних або пошкодження. Відновлення оформлюють у разі втрати чи викрадення посвідчення.