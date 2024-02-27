Електронні повістки, е-кабінет, права ухилянтів: про що сперечаються в Раді, змінюючи закон про мобілізацію

За словами Костенко, у законопроекті щодо мобілізації загалом 4195 правок. При цьому багато з них дублюється, також частина різні за формою, але збігаються по суті. Тому у комітеті вирішили розбити поправки на основні блоки, наприклад, обмеження прав, демобілізація тощо. Далі комітет буде голосувати за кожен з цих блоків.

"Тому сьогодні комітет поблоково ухвалював рішення по окремих напрямках. А надалі, розуміючи фінальне рішення, будемо або враховувати, або не враховувати поправки, які внесли народні депутати. Сьогодні ми пройшли лише частину з цих блоків", - розповів він.

Костенко розповів, що станом на сьогодні комітет не підтримав норму про те, щоб суди обмежували права людей. Мова про блокування рахунків та обмеження через суд виїзду за кордон. Однак це ще попереднє голосування, бо всі норми дискусійні. Він розповів, що чимало депутатів у комітеті вважають, що в чинному законодавстві вже передбачені штрафи за невиконання людьми своїх обов'язків що стосуються мобілізації. Зокрема, це прописано у Кодексі про адміністративні правопорушення чи Кримінальному кодексі. Тому деякі нардепи вважають, що варто, як варіант, просто збільшити суму штрафів, а не обмежувати права.

Крім того, не було ухвалене рішення щодо того, щоб консульства обмежували свої послуги для українців за кордоном, хоча це питання ще буде дискутуватись.

"Обговорювали питання функціонування електронного кабінету, і комітет проголосував за те, що реєстрація в цьому кабінеті має бути правом, а не обов'язком. Також підіймалось питання щодо електронних повісток і було вирішено, що електронних повісток бути не має. Але є варіант, що вони будуть надходити тільки тим, хто зареєстрував собі електронний кабінет, бо така особа сама обрала відповідну форму комунікації з ТЦК. Крім того, обговорювали права поліції та ТЦК щодо процедури видачі подачі", - зауважив Костенко.

З огляду на велику кількість поправок, комітет буде розглядати їх щонайменше до кінця цього тижня.

Законопроект про мобілізацію

Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Кілька тижнів тому парламент ухвалив законопроект у першому читанні.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроекту про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні змінюють закон про мобілізацію, оскільки документ було ухвалено до війни і він не відповідає реаліям.

Детальніше про новий законопроект про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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