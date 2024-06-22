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Електронне направлення на ВЛК та онлайн-рекрутинг: що ще чекати у додатку "Резерв+"

Субота 22 червня 2024 21:43
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Електронне направлення на ВЛК та онлайн-рекрутинг: що ще чекати у додатку "Резерв+" Фото: заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко (facebook.com MinistryofDefence.UA )
Автор: Наталія Кава

У додатку "Резерв+" вже введено функціонал, який дозволяє дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП. У майбутньому з'являться електронні направлення на ВЛК.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NV.

"Ми вже розробили функціонал, який дозволяє дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП. Коли громадянин бачить, що дані не знайдено (це такий статус у застосунку Резерв+), це часто означає, що в інформації про нього в реєстрі, яку вносить працівник ТЦК та СП, наприклад, неправильний податковий номер чи прізвище, ім'я, по батькові", - розповіла вона.

За її словами, оператор ТЦК та СП може помилитися та не вірно внести дані про військовозобов'язаного, але завдяки тому, що людина бачить по собі статус в "Резерв+", то зможе швидко виправляти ці помилки без фізичного візиту до ТЦК та СП.

Також заплановано додати можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, запровадити онлайн-рекрутинг, щоб людина могла подавати своє резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо її цікавить, працювати з тим командиром, з яким вона відчуває себе максимально впевненою та ефективною.

"Згодом в "Резерв+" плануємо зробити навчання для військовозобов'язаних. Хочемо тут додати всю необхідну інформацію, яка стане в нагоді людині, аби підготуватися до служби в лавах наших військ. Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати. Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП, щоб взаємодія громадянина з цими органами в більшості випадків відбувалася виключно за допомогою смартфону", - сказала Черногоренко.

Додаток "Резерв+"

У зв'язку з останніми змінами до закону про мобілізацію, всі військовозобов'язані мають оновити свої дані протягом 60 днів. Це можна зробити різними способами, зокрема, через електронний кабінет військовозобов'язаного у мобільному додатку "Резерв+".

Зокрема, з 18 червня "Резерв+" має QR-код, що позбавляє необхідності носити з собою паперовий військовий квиток.

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