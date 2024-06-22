Електронне направлення на ВЛК та онлайн-рекрутинг: що ще чекати у додатку "Резерв+"

У додатку "Резерв+" вже введено функціонал, який дозволяє дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП. У майбутньому з'являться електронні направлення на ВЛК.

"Ми вже розробили функціонал, який дозволяє дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП. Коли громадянин бачить, що дані не знайдено (це такий статус у застосунку Резерв+), це часто означає, що в інформації про нього в реєстрі, яку вносить працівник ТЦК та СП, наприклад, неправильний податковий номер чи прізвище, ім'я, по батькові", - розповіла вона.

За її словами, оператор ТЦК та СП може помилитися та не вірно внести дані про військовозобов'язаного, але завдяки тому, що людина бачить по собі статус в "Резерв+", то зможе швидко виправляти ці помилки без фізичного візиту до ТЦК та СП.

Також заплановано додати можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, запровадити онлайн-рекрутинг, щоб людина могла подавати своє резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо її цікавить, працювати з тим командиром, з яким вона відчуває себе максимально впевненою та ефективною.

"Згодом в "Резерв+" плануємо зробити навчання для військовозобов'язаних. Хочемо тут додати всю необхідну інформацію, яка стане в нагоді людині, аби підготуватися до служби в лавах наших військ. Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати. Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП, щоб взаємодія громадянина з цими органами в більшості випадків відбувалася виключно за допомогою смартфону", - сказала Черногоренко.

Додаток "Резерв+"

У зв'язку з останніми змінами до закону про мобілізацію, всі військовозобов'язані мають оновити свої дані протягом 60 днів. Це можна зробити різними способами, зокрема, через електронний кабінет військовозобов'язаного у мобільному додатку "Резерв+".

Зокрема, з 18 червня "Резерв+" має QR-код, що позбавляє необхідності носити з собою паперовий військовий квиток.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.