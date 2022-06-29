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Электронная трудовая книжка: в ПФУ объяснили, как подать сведения для ее создания

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Украина, Среда 29 июня 2022 07:30
Электронная трудовая книжка: в ПФУ объяснили, как подать сведения для ее создания Фото: электронная трудовая книжка создается на основе данных о работе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Для создания электронной трудовой книжки сведения может подать как страхователь за работников, так и сам работник. Это можно сделать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Как отметили в пресс-службе, сведения о трудовой деятельности подаются через веб-портал ПФУ:

  • в виде копий документов, изготовленных путем сканирования;
  • в оцифрованном виде - путем создания записи в электронном кабинете страхователя или застрахованного лица, к которому прилагаются сканированные копии документов, на основании которых создается запись.

Сканированные копии должны быть в цветном формате с оригиналов документов и содержать все страницы трудовой книжки в хронологическом порядке и поля соответствующих документов.

"Подаются такие сведения с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи страхователя или работника, предоставляющего такую информацию", - отметили в пресс-службе.

Напомним, лица, достигшие возраста 60 лет в 2022 году, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 29 лет. Стаж постепенно увеличивается по условиям пенсионной реформы.

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