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Пенсия в 60 лет: какой стаж необходим с 2022 года для выхода на отдых

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Украина, Вторник 21 июня 2022 07:30
Пенсия в 60 лет: какой стаж необходим с 2022 года для выхода на отдых Фото: в 2022 году для выхода на пенсию нужно 29 лет стажа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Лица, которые достигли возраста 60 лет в 2022 году, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 29 лет. Стаж постепенно увеличивается по условиям пенсионной реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Назначение пенсии

Как отметили в ПФУ, при отсутствии необходимого страхового стажа пенсия по возрасту может быть назначена позднее (например, если человек будет работать и получит необходимые 29 лет страхового стажа) или в 2025 году после достижения возраста 63 лет при наличии страхового стажа не менее 22 года.

При этом наличие страхового стажа, который дает право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения лицом соответствующего возраста, добавили в пресс-службе.

В ПФУ напомнили, страховой стаж после 1 января 2004 года исчисляется территориальными органами Фонда по данным, содержащимся в реестре застрахованных лиц, а за периоды до 1 января 2004 года - на основании трудовой книжки и других документов.

Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, полученном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была подана для оцифровки трудовая книжка). Если по данным реестра застрахованных лиц стажа недостаточно, то для назначения пенсии необходимо подать заявление и дополнительные документы.

Заявление на назначение пенсии

В ПФУ обращают внимание, что в органах Фонда внедрен экстерриториальный принцип обслуживания граждан: заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать в любой сервисный центр выбранного Главного управления Фонда.

Также заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать в электронной форме через веб-портал электронных услуг Фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

Перечень основных документов, которые подаются для назначения пенсии:

  • паспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом (дневная форма обучения), военный билет и т. п);
  • справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до июля 2000 года (по желанию пенсионера);
  • документы, удостоверяющие особый статус лица (при наличии).

Напомним, по условиям пенсионной реформы 2011 года, страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, постепенно увеличивается. С 2028 года это будет 35 лет.

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