Электронная очередь уже работает во всех ТЦК в тестовом режиме, - Минобороны

Электронная очередь для обновления данных работает уже во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Украины в тестовом режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Мы услышали обращение наших граждан и увидели запрос на создание услуги электронной очереди. У нас уже есть опыт ее создания, поэтому достаточно оперативно развернули эту услугу и для ТЦК и СП", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Для записи в е-очереди нужно выбрать ТЦК и СП, в котором вы стоите на учете, ввести персональные данные для записи, подтвердить номер телефона и получить сообщение с датой и временем записи.

Записаться на прием в ТЦК для обновления данных можно по ссылке.