Електронна черга у ТЦК: чи можна оминути годинні очікування

Командування Сухопутних військ ЗСУ запустило електронну чергу для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) ще у середині травня нинішнього року. Однак українці жаліються, що сервіс досі не працює.

РБК-Україна разом із адвокатом ЮКК "Де-Юре" Ларисою Кісь розбиралося, чому електронні черги зараз не працюють і що робити тим, хто не може потрапити до ТЦК та СП.

Сервіс ще працює в тестовому режимі, він доступний для використання у всіх ТЦК та СП за посиланням. Майже одразу українці почали жалітися на те, що сервіс не працює. У Міноборони пообіцяли розв'язати проблему. Однак на початку серпня вона все ще залишається актуальною.

Труднощі з електронною чергою

Лариса Кісь зазначає, що у ТЦК та СП виникають труднощі з використанням електронної черги через відсутність штатних посад, відповідальних за регулювання черг.

Як пояснюють очевидці, черги в ТЦК часто саморегулюються залежно від настрою та характеру відвідувачів. Зокрема, відомі випадки, коли відвідувачів не пропускали до ТЦК через їхній одяг, наприклад, шорти. Відвідувачі, які не були допущені в шортах, згодом самі вимагали від інших дотримання "дрес-коду".

Ще одна проблема виникає з використанням електронної черги. Наприклад, молодий чоловік, який мав талон на 9:00, не зміг потрапити до приміщення, оскільки його не пропустили ті, хто чекав біля входу з самого ранку. В результаті він змушений був стати в загальну чергу, оскільки його електронна черга вже пройшла.

"ТЦК, десь після обіду біля кабінету призовники очікують повернення з підпису свої військово-облікові документи. Навколо хлопці 18-22 років. Підходить ще один, запитує, за ким буде у черзі та далі спокійно очікує. У нього був талончик на 9:00. Але його не пропустили до приміщення ТЦК ті, хто стояв біля входу з 6:00. Хлопець зайшов до ТЦК після 11-ї, його електронна черга пройшла, йому довелося чекати у загальній черзі", – розповідає адвокат.

У ТЦК приймають всіх

Посадові особи ТЦК та СП не відмовляють у прийомі відвідувачів, які записалися через електронну чергу.

Очікується, що після завершення тестового режиму, електронна черга в ТЦК запрацює ефективніше, як це відбувається у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Особливою увагою користуються добровольці, які укладають контракт на службу, зазначає Лариса Кісь. Їх обслуговують поза чергою, з повагою та підтримкою з боку військовослужбовців ТЦК. Це вважається нормальним і не порушує прав цивільних осіб, які очікують у загальних чергах.

Які послуги можна отримати

Через електронну чергу можна отримати такі послуги:

Повідомлення про зміну облікових даних

Оформлення та видача військово-облікових документів

Взяття на облік та зняття з обліку (приписка)

Вступ до вищих військових навчальних закладів

Призов на військову службу за контрактом

Заяви на відстрочку, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та оформлення документів для військових і членів їхніх сімей наразі проводять в загальному порядку, без можливості використання електронної черги.