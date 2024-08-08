Электронная очередь в ТЦК: можно ли обойти часовые ожидания
Командование Сухопутных войск ВСУ запустило электронную очередь для территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) еще в середине мая этого года. Однако украинцы жалуются, что сервис до сих пор не работает.
РБК-Украина вместе с адвокатом ЮКК "Де-Юре" Ларисой Кись разбиралось, почему электронные очереди сейчас не работают и что делать тем, кто не может попасть в ТЦК и СП.
Сервис еще работает в тестовом режиме, он доступен для использования во всех ТЦК и СП по ссылке. Почти сразу украинцы стали жаловаться, что сервис не работает. В Минобороны пообещали решить проблему. Однако в начале августа она все еще остается актуальной.
Трудности с электронной очередью
Лариса Кись отмечает, что у ТЦК и СП возникают трудности с использованием электронной очереди из-за отсутствия штатных должностей, ответственных за регулирование очередей.
Как объясняют очевидцы, очереди в ТЦК часто саморегулируются в зависимости от настроения и характера посетителей. В частности, известны случаи, когда посетителей не пропускали в ТЦК из-за их одежды, например, шорты. Посетители, не допущенные в шортах, впоследствии сами требовали от других соблюдения "дресс-кода".
Еще одна проблема возникает с использованием электронной очереди. Например, молодой человек, имевший талон на 9:00, не смог попасть в помещение, поскольку его не пропустили ожидавшие у входа с самого утра. В результате он вынужден был стать в общую очередь, поскольку его электронная очередь уже прошла.
"ТЦК, где-то после обеда у кабинета призывники ожидают возвращения с подписи свои военно-учетные документы. Вокруг ребята 18-22 лет. Подходит еще один, спрашивает, за кем будет в очереди и дальше спокойно ожидает. У него был талончик на 9:00 Но его не пропустили в помещение ТЦК те, кто стоял у входа с 6:00. Парень зашел в ТЦК после 11 часов, его электронная очередь прошла, и ему пришлось ждать в общей очереди", – рассказывает адвокат.
В ТЦК принимают всех
Должностные лица ТЦК и СП не отказывают в приеме записавшимся через электронную очередь посетителям.
Ожидается, что после завершения тестового режима, электронная очередь в ТЦК заработает более эффективно, как это происходит в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).
Особым вниманием пользуются добровольцы, заключающие контракт на службу, отмечает Лариса Кись. Их обслуживают вне очереди, с уважением и поддержкой со стороны военнослужащих ТЦК. Это считается нормальным и не нарушает права гражданских лиц, ожидающих в общих очередях.
Какие услуги можно получить
Через электронную очередь можно получить следующие услуги:
- Сообщение об изменении учетных данных
- Оформление и выдача военно-учетных документов
- Взятие на учет и снятие с учета (приписка)
- Поступление в высшие военные учебные заведения
- Призыв на военную службу по контракту
Заявления на отсрочку, прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) и оформление документов для военных и членов их семей сейчас проводят в общем порядке, без возможности использования электронной очереди.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине запустили приложение Армия+. Мы рассказывали, какие услуги через него могут получить военнослужащие.
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