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Міноборони про проблеми з електронною чергою в ТЦК: кожен випадок вивчається

Київ, Середа 29 травня 2024 14:23
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Міноборони про проблеми з електронною чергою в ТЦК: кожен випадок вивчається Фото: у Міноборони прокоментували проблеми з електронною чергою в ТЦК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Електронна черга в ТЦК повинна полегшити процес оновлення даних військовозобов'язаних. Зафіксовані випадки, коли е-черга не працювала, вони вивчаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

"Випадки такі дійсно є. Електронна черга - це передусім механізм, який можна використовувати, який полегшить роботу ТЦК. Це є в розпорядженні ТЦК, це має застосовуватися і відповідним чином працювати для людей, які хочуть уточнити свої дані в ТЦК і СП", - сказав він.

Речник Міноборони підтвердив, що були зафіксовані випадки у Києві, коли електронна черга не працювала. Він заявив, що такі випадки вивчаються.

"Кожен випадок вивчається, зв'язуємося з ТЦК, і відповідна робота проводиться для того, щоб допомогти, якщо виникають якісь технічні проблеми", - зазначив Лазуткін.

Він додав, що електронна черга в ТЦК поки працює у тестовому режимі.

Електронна черга в ТЦК

Нагадаємо, 18 травня в Україні запрацювала електронна черга для запису у територіальні центри комплектування.

Пізніше у Міноборони повідомили, що електронна черга у тестовому режиму запрацювала у всіх ТЦК. Записатися до ТЦК для оновлення даних можна за посиланням.

Також варто зазначити, що всім військовозобов'язаним в Україні потрібно оновити свої дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна особисто у ТЦК, ЦНАПах чи через мобільний застосунок "Резерв+".

Що треба знати при оновленні даних у застосунку "Резерв+" - у матеріалі РБК-Україна.

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