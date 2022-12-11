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До електромережі України підключено один з енергоблоків-тисячників, - "Енергоатом"

Фото: відновлено роботу енергоблока-тисячника на вітчизняній АЕС (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Сьогодні до електромережі України знову підключено енергоблок-тисячник ВВЕР-1000 однієї з атомних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НАЕК "Енергоатом".

Компанія зазначає, що цей енергоблок-тисячник (ВВЕР-1000) напередодні було відключено від енергомережі через необхідність усунення зауваження трансформатора струму резервного захисту.

Крім того, закінчується поновлювальний ремонт ще одного енергоблоку ВВЕР-1000, який зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури України ще 23 листопада 2022 року.

"Найближчими днями його теж підключать до мережі", - запевняють в "Енергоатомі".

І додають, що, за винятком Запорізької АЕС, всі енергоблоки на всіх атомних електростанціях України працюють на максимальній потужності.

"Тимчасово окупована ЗАЕС, включення якої блокується рашистами, продовжує постійно споживати близько 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України", - пояснюють фахівці.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація намагається різними способами перешкоджати Україні отримувати допомогу з інших країн з енергетичним обладнанням.

Нагадаємо, що вже майже два місяці РФ завдає масованих ракетних ударів по українській енергосистемі. Протягом цього часу більш як три сотні ракет та дронів атакували об’єкти енергетики по всій країні.

Про те, як Україна пережила вісім хвиль ракетних атак на енергетичну інфраструктуру - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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