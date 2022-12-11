До електромережі України підключено один з енергоблоків-тисячників, - "Енергоатом"

Компанія зазначає, що цей енергоблок-тисячник (ВВЕР-1000) напередодні було відключено від енергомережі через необхідність усунення зауваження трансформатора струму резервного захисту.

Крім того, закінчується поновлювальний ремонт ще одного енергоблоку ВВЕР-1000, який зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури України ще 23 листопада 2022 року.

"Найближчими днями його теж підключать до мережі", - запевняють в "Енергоатомі".



І додають, що, за винятком Запорізької АЕС, всі енергоблоки на всіх атомних електростанціях України працюють на максимальній потужності.

"Тимчасово окупована ЗАЕС, включення якої блокується рашистами, продовжує постійно споживати близько 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України", - пояснюють фахівці.

