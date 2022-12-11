К электросети Украины подключен один из энергоблоков-тысячников, - "Энергоатом"

Компания отмечает, что этот энергоблок-тысячник (ВВЭР-1000) накануне был отключен от сети из-за необходимости устранения замечания трансформатора тока резервной защиты.

Кроме того, заканчивается восстановительный ремонт еще одного энергоблока ВВЭР-1000, который получил повреждения в результате обстрелов энергетической инфраструктуры Украины еще 23 ноября 2022 года.

"В ближайшие дни его тоже подключат к сети", - уверяют в "Энергоатоме".



И добавляют, что, кроме Запорожской АЭС, все энергоблоки на всех атомных электростанциях Украины работают на максимальной мощности.

"Временно оккупированная ЗАЭС, включение которой блокируется рашистами, продолжает постоянно потреблять около 100 МВт электроэнергии на собственные нужды от энергосистемы Украины", - объясняют специалисты.