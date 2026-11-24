Воду доставляють не в усі райони

У Краматорську ситуація з водопостачанням залежить не лише від стану інфраструктури, а й від активності російських дронів. В одних районах вода з'являється щодня, в інших її немає зовсім. Частину мешканців забезпечують за допомогою підвезення води та колонок.

За словами Яковенка, водоканал збирає заявки від мешканців, після чого оцінює безпекову ситуацію та визначає, чи зможе бригада дістатися до потрібного місця.

"Дивимось за ситуацією, яка вона - безпечна чи небезпечна, - і за таким графіком їздимо і виконуємо роботи", - пояснив директор підприємства.

Воду також можна набирати зі свердловин і колонок, але вони облаштовані не у всіх районах міста. Альтернативні джерела води можуть забезпечити лише 10-15% мешканців Краматорська, розповів Валентин Яковенко.

Як комунальники захищаються від дронів

Перед початком роботи працівники водоканалу оцінюють активність FPV-дронів. Для цього вони використовують детектори, а також стежать за інформацією від військових і місцевих груп, які повідомляють про небезпечні ділянки.

Крім того, донори передали підприємству електробайки для пересування, захисні жилети та каски. Однак ці засоби не усувають загрози повністю.

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Яковенко розповів, що ремонтні бригади вже неодноразово потрапляли під атаки. Були випадки пошкодження техніки та поранення працівників. Тому рішення про виїзд ухвалюють залежно від ситуації конкретного дня. Якщо є інформація про небезпеку, працівників не відправляють на об'єкт.

За словами директора водоканалу, раніше комунальники могли чекати на покращення безпекової ситуації та періодично повертатися до небезпечних районів. Тепер деякі території фактично стали закритими зонами, куди бригади вже не намагаються потрапити.