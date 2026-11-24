Воду доставляют не во все районы

В Краматорске ситуация с водоснабжением зависит не только от состояния инфраструктуры, но и от активности российских дронов. В одних районах вода появляется каждый день, в других ее нет совсем. Часть жителей обеспечивают с помощью подвоза воды и колонок.

По словам Яковенко, водоканал собирает заявки от жителей, после чего оценивает ситуацию с безопасностью и определяет, сможет ли бригада добраться до нужного места.

"Смотрим по ситуации, какая она - безопасная или опасная, - и по такому графику ездим и выполняем работы", - пояснил директор предприятия.

Воду можно также набрать из скважин и колонок, но они обустроены не во всех районах города. Альтернативные источники воды могут обеспечить только 10-15% жителей Краматорска, рассказал Валентин Яковенко.

Как коммунальщики защищаются от дронов

Перед началом работы работники водоканала оценивают активность FPV-дронов. Для этого они используют детекторы, а также следят за информацией от военных и местных групп, которые сообщают об опасных участках.

Кроме того, доноры передали предприятию электробайки для передвижения, защитные жилеты и каски. Однако эти средства не устраняют угрозу полностью.

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Яковенко рассказал, что ремонтные бригады уже не раз попадали под атаки. Были случаи повреждения техники и ранения работников. Поэтому решение о выезде принимается в зависимости от ситуации конкретного дня. Если есть информация об опасности, работники не отправляются на объект.

По словам директора водоканала, ранее коммунальщики могли ожидать улучшения ситуации с безопасностью и периодически возвращаться в опасные районы. Теперь же некоторые территории фактически стали закрытыми зонами, куда бригады уже и не пытаются попасть.