Електрика в Україні дешевша, ніж у країнах Балтії, Фінляндії та Польщі, - ENTSOE

ENTSOE наводить інформацію про ціни на електрику у країнах Європи. У цьому списку Україна опинилася за межами першої п'ятірки.

Зазначається, що найдорожча електрика сьогодні:

у Естонії - 7 061,02 грн/МВт-год,

- 7 061,02 грн/МВт-год, на другому місці Фінляндія - 6 975 грн/МВт-год,

- 6 975 грн/МВт-год, третю та четверту позицію ділять Литва і Латвія - 6 699,47 грн/МВт-год.

- 6 699,47 грн/МВт-год. в Італії ціна складає 5 219,76 грн/МВт-год.

ціна складає 5 219,76 грн/МВт-год. сусідня Польща на шостому місці - 5 033,24 грн/МВт-год.

на шостому місці - 5 033,24 грн/МВт-год. Україна лише на сьомому місці - 4 844,74 грн/МВт-год.

Ці цифри демонструють, що після перегляду прайс-кепів, який НКРЕКП запровадила з 1 серпня, різкого зростання цін на внутрішньому ринку не сталося.

Зміну граничних цін пояснюють необхідністю безперешкодного імпорту електроенергії з ЄС. Адже саме зараз європейська електрика коштує найдорожче, і без змін у правилах Україна не могла б ефективно її імпортувати.

Нагадаємо, Україна значною мірою залежить від атомної генерації, яка виробляє кожен другий кіловат у системі. Але зараз частина енергоблоків перебуває у планових ремонтах, що обмежує їхню доступність.

Крім того, через низький рівень води виробництво електроенергії на ГЕС скоротилося майже втричі. Усі ці фактори провокують дефіцит, особливо у вечірні години.