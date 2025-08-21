Электричество в Украине дешевле, чем в странах Балтии, Финляндии и Польши, - ENTSOE

ENTSOE приводит информацию о ценах на электричество в странах Европы. В этом списке Украина оказалась за пределами первой пятерки.

Отмечается, что самое дорогое электричество сегодня:

в Эстонии - 7 061,02 грн/МВт-ч,

- 7 061,02 грн/МВт-ч, на втором месте Финляндия - 6 975грн/МВт-ч,

- 6 975грн/МВт-ч, третью и четвертую позицию делят Литва и Латвия - 6 699,47 грн/МВт-ч.

- 6 699,47 грн/МВт-ч. в Италии цена составляет 5 219,76 грн/мВт-ч.

цена составляет 5 219,76 грн/мВт-ч. соседняя Польша на шестом месте - 5 033,24 грн/МВт-ч.

на шестом месте - 5 033,24 грн/МВт-ч. Украина только на седьмом месте - 4 844,74 грн/МВт-ч.

Эти цифры демонстрируют, что после пересмотра прайс-кепов, который НКРЭКУ ввела с 1 августа, резкого роста цен на внутреннем рынке не произошло.

Изменение граничных цен объясняют необходимостью беспрепятственного импорта электроэнергии из ЕС. Ведь именно сейчас европейское электричество стоит дороже всего, и без изменений в правилах Украина не могла бы эффективно его импортировать.

Напомним, Украина в значительной степени зависит от атомной генерации, которая вырабатывает каждый второй киловатт в системе. Но сейчас часть энергоблоков находится в плановых ремонтах, что ограничивает их доступность.

Кроме того, из-за низкого уровня воды производство электроэнергии на ГЭС сократилось почти втрое. Все эти факторы провоцируют дефицит, особенно в вечернее время.