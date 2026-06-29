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Електрика з космосу вже не фантастика: вчені тестують передачу енергії на Землю

18:13 29.06.2026 Пн
3 хв
Людство наблизилося до освоєння безлімітного джерела чистої енергії
aimg Ольга Завада
Енергію на Землю можна доставляти з космосу (фото: Unsplash)

Концепція збору сонячної енергії у відкритому космосі з її подальшим пересиланням на Землю перейшла до практичних випробувань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BGR.

Мікрохвильовий метод: що таке ефект інтерференції?

Першим напрямком, над яким працюють вчені, є передача енергії за допомогою мікрохвильового випромінювання. В основі цієї технології лежить фізичний феномен хвильової інтерференції.

Принцип роботи та обмеження мікрохвильових систем:

Спрямоване фокусування: дослідники моделюють систему за принципом взаємодії хвиль на воді. Шляхом точного керування джерелами випромінювання вони змушують хвилі посилювати одна одну в заданому напрямку, мінімізуючи втрати сигналу при проходженні крізь атмосферу.

Стабільність потоку: мікрохвилі забезпечують безперервну та рівномірну доставку енергії безпосередньо до наземних приймальних станцій.

А проте, не обійшлося і без перепон:

Висока вартість: Міністерство енергетики США наголошує, що створення, виведення на орбіту та позиціонування таких супутників вимагає значних інвестицій.

Проблеми логістики: станції розташовані на віддалених орбітах, через що їхнє поточне технічне обслуговування або ремонт ускладнені.

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Лазерні технології та інфрачервоний транзит

Альтернативним методом є застосування інфрачервоних лазерних променів. У цьому сегменті експерименти провела компанія Overview Energy, яка у 2025 році передала енергетичний пучок із літака на наземний приймач на Землі.

Лазерні системи вважаються безпечнішими порівняно з постійним мікрохвильовим випромінюванням, а системи на базі лазерів можуть бути дешевшими та простішими в обслуговуванні.

Головним обмеженням поточної технології є те, що ближні інфрачервоні лазери не здатні пробивати щільну хмарність.

Для подолання цього бар'єра система має покладатися на супутники та серію приймачів у небі, які ловитимуть лазер та перенаправлятимуть його на кінцевий наземний приймач, що збільшує кількість рухомих частин.

За словами Overview Energy, лазерні системи є масштабованими і дозволяють розширювати або звужувати промінь за потреби.

Глобальні перспективи

Розвиток технологій космічної генерації є затребуваним на тлі занепокоєння щодо кліматичних змін і впливу викопного палива на планету. Крім того, космічні агенції планують використовувати сонячну енергію для забезпечення баз на Місяці, оскільки країни прагнуть досліджувати місячний південний полюс у пошуках води.

Незалежно від обраного методу транзиту (лазерного чи мікрохвильового), ключовим аспектом залишається те, що безпосереднє виробництво електричного струму, який використовує людство, відбувається виключно тоді, коли енергія досягає поверхні планети.

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