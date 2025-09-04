Електрика для бізнесу в Україні дешевша, ніж у ЄС, - експерт

Ціни на електроенергію в Україні не найвищі у Європі. А маніпуляції у порівнянні з країнами ЄС часто вводять споживачів в оману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександра Трохимця.

"Це, знаю, секретом немає. Купа аналітики з графіками побудованими і можна подивитися. Для населення у нас найнижча ціна, але вона штучно у нас тримається у вигляді спеціальних обов'язків. А для бізнесу ми десь не найдешевші, але і не найдорожчі. Ми десь всередині знаходимося серед країн Європейського Союзу", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що часто поширюються маніпуляції щодо окремих складових вартості електроенергії, які порівнюють без урахування повного рахунку.

"Тому говорити, що у нас найдорожча ціна кінцева, знову ж таки, для споживача. Але є люди, які люблять маніпулювати. Вони, наприклад, якусь одну складову цієї ціни виводять без урахування інших складових. Її порівнюють і кажуть, дивіться, в Україні вона чи не найдорожча. Треба ж завжди порівнювати кінцеву вартість, а не окремі складові", - пояснив Трохимець.

За його словами, лише повне розуміння структури тарифів дозволяє робити об’єктивні висновки щодо рівня цін на електроенергію в Україні порівняно з ЄС.