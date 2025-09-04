Електрика для бізнесу в Україні дешевша, ніж у ЄС, - експерт
Ціни на електроенергію в Україні не найвищі у Європі. А маніпуляції у порівнянні з країнами ЄС часто вводять споживачів в оману.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександра Трохимця.
"Це, знаю, секретом немає. Купа аналітики з графіками побудованими і можна подивитися. Для населення у нас найнижча ціна, але вона штучно у нас тримається у вигляді спеціальних обов'язків. А для бізнесу ми десь не найдешевші, але і не найдорожчі. Ми десь всередині знаходимося серед країн Європейського Союзу", - зазначив експерт.
Він підкреслив, що часто поширюються маніпуляції щодо окремих складових вартості електроенергії, які порівнюють без урахування повного рахунку.
"Тому говорити, що у нас найдорожча ціна кінцева, знову ж таки, для споживача. Але є люди, які люблять маніпулювати. Вони, наприклад, якусь одну складову цієї ціни виводять без урахування інших складових. Її порівнюють і кажуть, дивіться, в Україні вона чи не найдорожча. Треба ж завжди порівнювати кінцеву вартість, а не окремі складові", - пояснив Трохимець.
За його словами, лише повне розуміння структури тарифів дозволяє робити об’єктивні висновки щодо рівня цін на електроенергію в Україні порівняно з ЄС.
Що цьому передувало
Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що після перегляду граничної ціни на електроенергію в ЗМІ почали активно розкручувати тезу про "захмарні ціни" та зупинку промислових підприємств.
Але насправді - середня ціна на РДН вже знизилась на 10%, а кінцеві рахунки для бізнесу в серпні були лише на середньоєвропейському рівні або навіть нижче.
Нагадаємо, експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп також зауважував, що ціни для бізнесу в Україні не перевищують європейські, а часто навіть нижчі.