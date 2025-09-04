Электричество для бизнеса в Украине дешевле, чем в ЕС, - эксперт

Цены на электроэнергию в Украине не самые высокие в Европе. А манипуляции по сравнению со странами ЕС часто вводят потребителей в заблуждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александра Трохимца.

"Это, знаю, секретом нет. Куча аналитики с графиками построенными и можно посмотреть. Для населения у нас самая низкая цена, но она искусственно у нас держится в виде специальных обязанностей. А для бизнеса мы где-то не самые дешевые, но и не самые дорогие. Мы где-то внутри находимся среди стран Европейского Союза", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что часто распространяются манипуляции относительно отдельных составляющих стоимости электроэнергии, которые сравнивают без учета полного счета.

"Поэтому говорить, что у нас самая дорогая цена конечная, опять же, для потребителя. Но есть люди, которые любят манипулировать. Они, например, какую-то одну составляющую этой цены выводят без учета других составляющих. Ее сравнивают и говорят, смотрите, в Украине она едва ли не самая дорогая. Надо же всегда сравнивать конечную стоимость, а не отдельные составляющие", - пояснил Трохимец.

По его словам, только полное понимание структуры тарифов позволяет делать объективные выводы относительно уровня цен на электроэнергию в Украине по сравнению с ЕС.