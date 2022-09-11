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Электричество на газ: Болгария и Азербайджан договорились об энергетическом обмене

Фото: Болгария и Азербайджан договорились об обмене газа на электричество (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Болгария и Азербайджан достигли договоренности об обмене электроэнергии на газ: София намерено экспортировать электричество и получать энергоноситель.

Об этом заявил министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БНТ.

"Они (Азербайджан – ред.) производят электроэнергию только из газа, а мы крупный производитель электроэнергии, экспортируем ее, у нас перепроизводство. Есть такая возможность, она подтверждена в принципе — если мы сможем обеспечить их электроэнергией, то они, вместо того чтобы производить электроэнергию из газа, могут дать его нам",— подчеркнул Стоянов.

По его словам, в ходе переговоров в Баку стороны также обсудили запуск интерконнектора Греция-Болгария и расширение Южного газового коридора. Министр также заявил, что Болгария намерена нарастить поставки газа из Азербайджана до 2 млрд кубометров в год.

Ранее стало известно, что Болгария отменяет дешевые визы для российских туристов. Теперь за допуск в страну придется платить 80 евро вместо 35 евро.

Также в августе правительство Болгарии сообщило, что не намерено вести переговоры о новом соглашении с российским "Газпром", хотя ранее допускало заключение нового контракта.

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БолгарияГазЭлектроэнергияАзербайджан