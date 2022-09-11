Электричество на газ: Болгария и Азербайджан договорились об энергетическом обмене

"Они (Азербайджан – ред.) производят электроэнергию только из газа, а мы крупный производитель электроэнергии, экспортируем ее, у нас перепроизводство. Есть такая возможность, она подтверждена в принципе — если мы сможем обеспечить их электроэнергией, то они, вместо того чтобы производить электроэнергию из газа, могут дать его нам",— подчеркнул Стоянов.

По его словам, в ходе переговоров в Баку стороны также обсудили запуск интерконнектора Греция-Болгария и расширение Южного газового коридора. Министр также заявил, что Болгария намерена нарастить поставки газа из Азербайджана до 2 млрд кубометров в год.